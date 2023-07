Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 20 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Questa giornata di giovedì si apre in maniera piuttosto efficace. Sono 24 ore interessanti per quelli che vogliono rilanciare una sfida e vivere nuove emozioni. La Luna è in fase positiva e aiuta a far nascere l’amore. Anche le amicizie e il lavoro risentiranno in maniera positiva di questo momento favorevole. Ottime capacità decisionali da sfruttare sia a livello professionale, che nella vita privata. I più fortunati continueranno a godersi le vacanze estive in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, questa giornata andrebbe dedicata all’amore. In genere i nati sotto il segno del Toro hanno bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma allo stesso tempo danno anche tutto dal punto di vista sentimentale. Venere sarà favorevole a partire dal 22 del mese, quindi aspettatevi di vivere belle emozioni per quanto concerne la sfera sentimentale. Sul lavoro si sbloccano tutte le questioni irrisolte, quindi questo è un bel periodo in generale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è in opposizione in questo giovedì, ma questo non significa per forza che le cose debbano andare male. Probabilmente c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di non perdere la calma e di non prendere decisioni affrettate. C’è da riflettere bene su quello che state vivendo nella vostra relazione sentimentale. La Luna contraria vi spinge a essere più prudenti rispetto al solito. Nel lavoro fate attenzione a non creare troppe polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è nel segno e questo rappresenta una crescita ma può portare anche qualche vantaggio in più per i nati sotto il segno del Cancro. In queste ore potrebbe tornare a galla qualche problema nella vostra relazione che era stato lasciato in sospeso. Adesso però non si può più rimandare ed è ora di risolvere i problemi. La creatività è premiata nel settore lavorativo.