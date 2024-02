Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Ariete

Tra questa giornata e quella di venerdì può accadere di tutto e avrete modo di riscattare un periodo un po' appannato o in cui ci sono stati contrasti e disturbi; qualcuno potrebbe aver interpretato male le vostre parole o vi siete trovati in una condizione imbarazzante. Nella parte centrale della settimana, dunque, ci sono sviluppi interessanti che vi aiuteranno a liberarvi da tali tensioni. I prossimi giorni si riveleranno importanti per i sentimenti e le nuove amicizie.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Toro

Non trasmettete il vostro nervosismo alle persone che amate, sarebbe il caso di avere un atteggiamento equilibrato con loro altrimenti potrebbero nascere discussioni pericolose (già nella serata di mercoledì). Si tratta chiaramente di un periodo passeggero, che quindi prima o poi passerà, ma smussate i toni e non portate gli altri ad esasperazioni inutili. Fate le vostre cose con calma e, piuttosto, se avete un bel rapporto con una persona dei Pesci potreste costruire qualcosa di bello per i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Gemelli

Vi state proiettando verso un mese di incontri, tra la fine di febbraio e tutto il periodo di marzo potreste conoscere persone nuove e magari anche avere conferme a livello sentimentale. Se nella vostra vita non c'è un grande amore guardatevi attorno. Sul lavoro, invece, c'è qualche problema e chi ha un'attività potrebbe subire un danno imprevisto che non dipende dalla propria volontà. Siete parecchio affaticati ultimamente e ci vorrebbe un po' di riposo.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Cancro

Volete sbarazzarvi di alcuni antichi schemi e vivere l'amore in maniera più serena e tranquilla. É giunto anche il momento di farvi valere e, in tal senso, potrete contare su un Mercurio non più in opposizione che rappresenta le intuizioni felici, la calma e lo sviluppo del futuro basandosi su un presente calmo e promettente. Se di recente avete trovato un amore continuate a rafforzarlo, evitate due storie contemporaneamente…

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Leone

La parte centrale di questa settimana è da combattenti veri e voi lo siete eccome. In quest'Oroscopo particolare sono in arrivo buone soluzioni per chi ha progetti in ballo, chi vuole rimettere in gioco tutto e persino per chi ha avuto un'intuizione che potrebbe portarlo lontano. Se in questi giorni litigate con una persona, e magari di recente c'è stato un allontanamento, cercate di non prendere decisioni impulsive o perentorie. Il lavoro porta successi ma anche qualche dubbio, avete tempo per pensare fino a giugno.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Vergine

Periodo importante per le relazioni e gli incontri, sfruttate il weekend per effusioni e momenti di coccole con il partner (o con una persona intrigante se siete single). Chi ha vissuto una separazione, o ritiene che l'amore non esista, va fatto ricredere perché in questo momento tutto può rinascere. Sul lavoro, invece, avete voglia di cambiamenti anche radicali e dal 23 febbraio potreste pensare a qualcosa di nuovo. Giove vi darà una mano ma non perdete il controllo delle vostre situazioni.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Bilancia

C'è qualche pianeta contrario a questo segno, ciò significa che dovete recuperare del tempo perduto (soprattutto negli affari). Nel mese di febbraio potreste aver avuto a che fare con una separazione o un po' di confusione, qualcuno potrebbe addirittura aver tradito… l'indecisione è tanta in questo frangente ma d'altronde siete stanchi di dire e fare sempre le solite cose con la stessa persona. Attenzione a inutili sbandamenti meglio prima fare chiarezza con chi “di dovere”.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Scorpione

Quando dovete fare le cose due volte vi arrabbiate molto e in questa settimana potrebbe capitare… cercate di mantenere la calma in un periodo in cui non tutto fila liscio come l'olio. C'è un po' di fatica da smaltire, cercate di non alimentare tensione nei rapporti soprattutto se c'è stato qualche fraintendimento o incomprensioni. State per entrare in un marzo migliore, tenete duro ancora per qualche giorno e mantenete la barra dritta.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Sagittario

Cielo favorevole in questo periodo, il che non significa che ogni cosa andrà perfettamente ma senz'altro vi sentite bene con voi stessi: avete voglia di rimettervi in gioco e di stare in armonia con le persone che amate. Ottime intuizioni in arrivo tra mercoledì e giovedì, chi viaggia sarà doppiamente forte e agevolato dalle stelle. Avete grandi idee in mente, anche se un lavoro non dovesse essere confermato, e buone opportunità che si faranno vedere presto.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Capricorno

State recuperando dalle fatiche dell'ultimo periodo anche se al mattino non vi risulta facile mettervi in moto: Mercurio e il Sole favorevoli spazzeranno via questa “fiacca” in favore di idee e percorsi di lavoro interessanti da sviluppare durante l'estate. Non siate troppo rigidi e duri con voi stessi, anche se a volte avete la sensazione che chi vi sta accanto sia un po' infantile… Può essere una fase buona per i chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Acquario

Siete prontissimi all'azione ma in questi giorni ogni decisione deve essere mirata e non presa senza riflettere; il rischio è di sbagliare valutazione o perdere molto, non concludendo nulla. Il momento è particolare e delicato anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri, in quanto avete accettato una nuova soluzione di vita che potrebbe penalizzare le persone che avete accanto (con il rischio di contraddizioni in famiglia). Siete un po' confusi ma non pensate che le cause siano diverse da ciò che avete dentro, serve fermarsi e riflettere.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2024: Pesci

C'è voglia di passione in amore, così come la necessità di essere più compresi dal partner: vorreste che le cose tornassero come erano prima di una brutta lite, di un'incomprensione o addirittura di una separazione ma non sempre ciò è possibile. Qualcuno potrebbe aver preso il sopravvento su di voi, o almeno così credete, ma dovete evitare contrasti soprattutto nel weekend; in ogni caso se qualcuno vi ha offeso va redarguito. Le stelle premieranno gli amori di marzo.