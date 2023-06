Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 21 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi potresti scontrarti con qualcuno nato sotto il segno del Cancro, del Capricorno o dell’Acquario. Finalmente torna un po’ di buona energia e nella seconda metà del mese sarà ancora più forte. Gli studenti e chi deve affrontare delle prove, sono molto favoriti in questo momento. Questa è una giornata da dedicare al divertimento, quindi metti da parte tutti i tuoi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: con l’inizio dell’estate si possono mettere alla prova alcuni amori. Oggi potresti essere preoccupato per qualcosa e potresti sentire la necessità di chiarire un legame poco trasparente con qualcuno. Sul lavoro stai in guardia e non sottovalutare i tuoi antagonisti concorrenti, ci saranno delle vere e proprie competizioni e tu avrai tanti punti a tuo favore. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: finalmente hai messo da parte i tuoi dubbi per lasciare il posto a una profonda comprensione. Buone notizie per i single perché faranno degli incontri molto sensuali, approfittatene perché questo è il momento dell’azione. In ambito lavorativo, Saturno è contrario, quindi pianifica al meglio le uscite di denaro. Passerai una serata sottotono.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è dalla tua parte e riaccende la tua sfera erotica, ma fai attenzione perché non sempre la sintonia è garantita. Sei arrabbiato perché hai ricevuto uno sgarbo da parte di una persona, cerca di essere più comprensivo. Sul lavoro, chi vuole concludere un affare o portare a termine una vendita è favorito. Per quanto riguarda la tua salute, hai accumulato troppo stress, cerca di rilassarti un po’.