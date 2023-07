Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 21 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sul fronte lavoro possono esserci tensioni e frustrazioni che portano a svuotarti di energie. Per molti c’è un cambiamento da affrontare: anche se ti hanno confermato uno spazio vorresti avere qualcosa di più e in questo weekend nelle relazioni in cui c’è qualche problema di troppo si potrebbero emergere delle polemiche. Devi controllare la rabbia, altrimenti domenica potrebbero nascere delle complicazioni in amore. Le coppie più in crisi sono ancora più isolate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il tuo è un oroscopo importante, entro fine anno arriverà una grande soddisfazione, nel caso non fosse ancora giunta. Tuttavia, ci sono molte dissonanze planetarie, in questi giorni sei preso da tanti problemi. Se attendi una persona stai sulle spine, attenzione alle questioni di carattere economico, nodo cruciale soprattutto se per molti anni alcune situazioni non sono state chiarite per tempo. Ci sono buone stelle per risolvere un piccolo problema d’amore. Se ti giunge una proposta sentimentale, non devi dire subito no.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata sottotono, potresti andare in collera per poco. Qualche discussione con un amico, nulla di grave ma se posso darti un consiglio oggi e domani sarai a volte troppo agitato in famiglia. Così in amore è meglio parlare solo il minimo indispensabile. Forse sarà una giornata che porterà qualche complicazione di troppo, qualche ritardo. Una delle giornate migliori per l’amore sarà quella di domenica, non anticipare i tempi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi e domani sei favorito dalle stelle. Sei reduce da un periodo pesante, quindi, nonostante tutto ogni tanto avverti forte la stanchezza. Avrai modo di rifarti, come ho già spiegato la seconda parte dell’anno è valida. Anche se in questi giorni si interrompe qualcosa non preoccuparti, sarà l’inizio di un momento ancora più importante. I sentimenti sono spinti da una Venere neutrale, quindi chi sta cercando nuove relazioni forse è un po’ deluso. Sarebbe utile evitare di pensare sempre al passato.