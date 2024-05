Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Riparte una nuova settimana, qualche segno zodiacale avrà la Luna in opposizione, ma c’è anche chi godrà del benestare di Venere e Giove. Vediamo allora come andranno le cose secondo le previsioni contenute nell’oroscopo del 21 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Il fatto di non avere più la Luna in opposizione è sicuramente un punto a vostro vantaggio. Soprattutto le giornate di venerdì e sabato saranno quelle in cui potrebbero accadere cose molto importanti per il vostro futuro. C’è una maggiore voglia di organizzare, di costruire qualcosa di importante e di predisporre nuovi piani per crescere dal punto di vista economico. In questo periodo i vostri nervi saranno messi a dura prova da persone che proveranno ad ostacolare i vostri piani.

Oroscopo Toro: Le prossime 48 ore esalteranno il vostro pragmatismo e la vostra concretezza. Soprattutto chi gestisce un’impresa avrà la necessità di concludere un affare importante per il proprio futuro economico. Chi sta vivendo una storia molto complicata, avrà un forte desiderio di distaccarsi dalla realtà e magari fare un viaggio all’estero per recuperare dal punto di vista psicofisico. Se una storia è ormai alla frutta, meglio evitare di procrastinarla ancora. Ciò che si è rotto, difficilmente si potrà tornare a sistemare.

Oroscopo Gemelli: Stanno per entrare delle buone stelle nel vostro segno e questo vi consentirà di raccogliere ciò che avete seminato nei mesi passati. Chi ha seminato molto, avrà un buon raccolto, mentre chi ha fatto poco o è rimasto a guardare potrebbe veder sfumare delle buone opportunità. Attorno alla giornata di venerdì ci sarà qualche momento di tensione, soprattutto nel rapporto di coppia. Con Venere alle porte, le probabilità di un colpo di fulmine salgono in modo considerevole.

Oroscopo Cancro: Con la Luna in trigono e Mercurio in aspetto favorevole, le vostre probabilità di ottenere dei consensi e riscuotere qualche successo nel corso di questa settimana, salgono a vista d’occhio. Secondo l’Oroscopo del giorno. Se ad aprile vi siete dovuti difendere da accuse ingiuste e dall’atteggiamento irritante di qualche provocatore, a maggio le cose cambieranno sensibilmente. Adesso siete più determinate a rispondere a tono e non accetterete più ingiustizie perpetrate nei vostri confronti.

Oroscopo Leone: Nelle prossime 48 ore tornerà quella fase di tensione che ha caratterizzato i primi giorni di maggio. Molti di voi sono stati costretti a fermarsi di recente per motivi personali e fisici. Alcuni problemi che avete vissuto soprattutto nella prima parte di questo mese, torneranno a bussare alla vostra porta. Spetterà a voi dargli il giusto peso e cercare di reagire nella maniera più appropriata. Le giornate di giovedì e venerdì saranno molto utili soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Vergine: Arrivano due giornate baciate da una Luna favorevole. Da giugno dovrete affrontare una sfida importante per il vostro futuro. Dovreste cercare di tenere alta la guardia anche perché sono in ballo i vostri interessi, non solo dal punto di vista economico. Dovreste cercare di risolvere delle ambiguità o delle incomprensioni che sono sorte di recente. Fatevi scivolare addosso le provocazioni e sfruttate questa luna per allontanare le provocazioni.

Oroscopo Bilancia: Gli atteggiamenti contraddittori fanno parte del vostro modo di essere. Magari siete bravi a curare le apparenze costruendovi una casa e una famiglia per avere una certa stabilità. ma poi viene fuori la vostra voglia di rivoluzionare la vostra vita per uscire dalla routine e di rimettervi in gioco per cambiare tutto. Volete sentirvi liberi di sperimentare e azzardare e questo può essere motivo di contrasti con il partner. Da mercoledì avrete una situazione astrologica che vi aiuterà ad iniziare un nuovo progetto.

Oroscopo Scorpione: La Luna nel segno potrebbe aiutarvi a risolvere qualche problema o qualche incomprensione legata al passato. Mercurio in opposizione vi indurrà a rivedere delle strategie che potrebbero risultare errate o che non vi stanno portando da nessuna parte. Secondo l’Oroscopo del giorno, ci saranno delle trattative che riguardano un rinnovo di contratto o una compravendita, che andranno per le lunghe o delle questioni legali da risolvere. Venere non più opposta potrebbe aiutarvi a risolvere delle dispute in amore.

Oroscopo Sagittario: In questo momento le stelle vi chiedono di essere più risoluti e intraprendenti nella gestione dei vostri interessi personali. Alla fine di maggio ci saranno delle opposizioni planetarie non facili da affrontare. Potreste essere molto irritati a causa di un progetto lavorativo che non è riuscito a sbocciare o a decollare forse per colpa di qualcuno che non ha fatto il proprio dovere. Chi lavora per un’azienda potrebbe sentirsi superato o scavalcato da qualcuno che vale di meno e questo vi innervosirà parecchio. Cercate di non smarrire il vostro proverbiale ottimismo.

Oroscopo Capricorno: Dopo tre giornate piuttosto faticose, arrivano finalmente delle ore più liete in cui la gestione dei vostri interessi sarà agevolata da stelle molto concilianti. Entro metà giugno potrebbe arrivare un successo o un’affermazione che cambierà radicalmente la vostra vita. Siete stati parecchio in ansia per la vostra casa o per la gestione del denaro, ma adesso sarà più facile riuscire a trovare le giuste soluzioni per venire fuori da questo periodo di grande difficoltà. La fine del mese porterà delle soddisfazioni anche a livello sentimentale.

Oroscopo Acquario: Nelle prossime ore sarete tesi come una corda di violino. Se qualcuno sta cercando di provocarvi, adesso sarete particolarmente determinati a reagire con forza e determinazione, facendo le vostre dovute rimostranze. Nelle prossime 48 ore, se c’è stato qualche problema di natura fisica, adesso è venuto il momento di consultare un esperto per capire le origini dei vostri problemi. Cercate di mettere da parte il vostro spirito ribelle e di gestire la vostra vita con maggiore razionalità.

Oroscopo Pesci: La buona posizione della Luna vi aiuterà a mettere in chiaro tante questioni che non vanno. Secondo l’Oroscopo del giorno. Saturno porterà delle discussioni o rivangherà delle situazioni che pensavate di esservi lasciati alle spalle. Attenzione a non compiere passi falsi in amore magari finendo nelle braccia di una persona sbagliata solo per il gusto di avere qualcuno accanto. Chi sta iniziando un nuovo progetto si sentirà molto sotto pressione.