Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Ariete

Ad agosto vivrete una sorta di pausa di riflessione! Siete una persona dinamica e intraprendente! Tuttavia, è facile ricercare il modo di superare le difficoltà che si sono presentate negli ultimi mesi. Al lavoro non mancheranno le cose da verificare. Non si può negare la possibilità che qualcuno si arrabbi o esprima dubbi se ci sono complicazioni o problemi. Se vivete una relazione da molto tempo, potreste decidere di renderla legale. Siete alla ricerca di rassicurazioni.

Toro

I prossimi due giorni saranno cupi. Potrebbero esserci dei problemi e potreste trovarvi in un leggero stato di stress. È più probabile che ciò accada se avete problemi finanziari o se dovete riorganizzare completamente il vostro lavoro, e il vostro capo è pieno di costernazione. È bene pianificare tutto con attenzione. Se vi sembra di avere problemi a casa o nella vostra relazione, non siate troppo decisi nelle vostre divergenze e aspettate fino a domani.

Gemelli

Le stelle sono interessanti. È un periodo di ripresa per la maggior parte delle persone, e chi ha un’attività aperta può ottenere di più, il che è compatibile con la crisi economica. Questi giorni avvicinano i sentimenti, soprattutto se vi siete allontanati o se qualcuno si è allontanato da voi. È un buon momento per parlare chiaro. È un buon momento per ottenere nuovi contatti. Ho sempre spiegato che agosto può darvi di più in termini di relazioni affettive e sentimentali.

Cancro

Oggi siete in stato confusionale. Avete bisogno di capire cosa è successo tra sabato e domenica. È il momento di riscoprire il contatto con la natura. Aumentate il contatto diretto con ciò che vi piace e vi fa stare bene, e siate più generosi con gli altri. Dopo aver guadagnato energia, sarete in grado di dare di più in amore.

Leone

Tenete a freno il nervosismo e l’eccitazione per almeno tre giorni. Da martedì a giovedì di questa settimana, potreste sentire il peso delle provocazioni, delle responsabilità e delle scelte future, e l’ansia potrebbe circolare in modo eccessivo. Molti Leone stanno cercando di apportare cambiamenti nella loro vita, compresi i figli e la vita sentimentale. Di solito cercate un partner ribelle o con una grande personalità, e non vi piacciono tutte le cose ovvie. Vi piace testare quanto piacete alle persone, quindi vi consiglio di aspettare fino al 24 prima di fare inutili storie. Prendetevi cura del vostro corpo.

Vergine

Nei mesi di marzo e aprile vi siete sentiti frustrati e infastiditi, ma ora vi rendete conto che non c’è bisogno di reagire in modo eccessivo, ma di lasciare che le cose accadano e vedere cosa è importante prima di agire. I piccoli fastidi vanno affrontati con attenzione. Giornate utili per valutare progetti 23 e 24. Cambiamenti nell’ambiente di lavoro. Lottare contro i mulini a vento spreca energia e tempo; il sole sorgerà dal 23, quindi non esitate a portare avanti un progetto. Periodo fertile per le coppie che si amano. Vi aspettano buoni propositi.

Bilancia

Se avete un’attività che sta andando bene in questo periodo, potreste pensare di ampliarla. Chi vuole interrompere il cammino potrà farlo senza rimpianti. È un buon momento per ritrovare la forma fisica e la forza, e in effetti, se si osservano le stelle degli ultimi mesi, questo è uno degli aspetti che è andato scemando. L’aspetto positivo delle stelle in questo periodo dell’anno è che vi danno una grande attrattiva. Con questa Venere favorevole, avete più cose a portata di mano e il mese di agosto vi vedrà probabilmente alle prese con un ex amante o a dover risolvere problemi finanziari.

Scorpione

Due giorni importanti per ritrovare il vostro relax. Non è detto che qualcosa vada storto al lavoro, ma dovete accettare un cambiamento, un nuovo incarico o un trasloco. Da un lato siete interessati a ciò che vi riserva il futuro, dall’altro volete delle garanzie. Questo vale soprattutto se i vostri rapporti di lavoro sono cambiati così bruscamente che non vi siete resi conto di quello che stava accadendo. Tuttavia, avete un forte desiderio di liberarvi. Questa è una buona giornata per recuperare le forze. I sentimenti si muovono a ondate e non sempre si raggiunge l’accordo che si vorrebbe.

Sagittario

La seconda metà della settimana vi aiuta a ritrovare buone idee e forma. L’amore è più prezioso in questo periodo dell’anno e questo rimane un periodo ideale per gli incontri e le relazioni. Chi ha iniziato male la settimana o ha avuto particolari problemi si sta già riprendendo e avrà un fine settimana piacevole per l’amore. Tutto ciò che nasce in questo periodo è favorevole. Non sono esclusi gli amori improvvisi e sono positivi per chi si trova in una buona posizione per incontrarsi.

Capricorno

Recupero netto, anche se la stanchezza si fa sentire. In effetti questo è un anno di grande stress, ma porterà delle ricompense e credo che qualcuno abbia già affrontato una situazione di un certo peso e ne sia uscito vincitore. Sarebbe bene anche trovare il tempo per amare. In questi giorni, infatti, le questioni sentimentali sono complicate dal fatto che troppi impegni tengono lontani i sentimenti. Le coppie che si amano possono prendere in considerazione l’idea di andare a vivere insieme o di sposarsi, se non l’hanno già fatto. Volete risposte concrete. Hai ragione a dire che il tuo impegno è debitamente ricompensato.

Acquario

A volte ti ritiri in un silenzio che molti non capiscono. Sei una persona socievole, ma quando una situazione non quadra, hai bisogno di tempo per capire cosa sta succedendo e finisci per isolarti. L’opposizione a troppi pianeti nelle ultime settimane ha portato a un senso di insicurezza e di dubbio basato su scelte avventate o sul mancato rinnovamento. Nei prossimi tre giorni è probabile che le polemiche abbondino. Evitate di litigare, perché è probabile che vi capitino delle discussioni. In amore l’ambiguità è forte e non vorrete confermare nulla in particolare, ma allo stesso tempo non vorrete rinunciare a nulla.

Pesci

È la giornata ideale per iniziare a pensare a un futuro migliore, perché la Luna è in ottimo aspetto. L’opposizione planetaria in questo periodo dell’anno rivela i conflitti che dovete o volete affrontare con l’ambiente circostante. Occorre pazienza in amore e nel senso di dare troppo. Quando vedete qualcuno che sta male, correte da lui e cercate di aiutarlo. Questa è la vostra natura, soprattutto se si tratta di qualcuno che conoscete e a cui tenete. Non chiedete nulla, ma è possibile che qualcuno vi stia mancando.