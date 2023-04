Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 22 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo per te è un week end interessante, se sei single e hai voglia di vivere un’avventura, programma qualcosa di bello, negli ultimi due giorni di aprile ci sarà una bella sorpresa. Ti senti molto meglio, infatti da oggi le cose cambiano. Sul lavoro sei più stabile e hai più voglia di lavorare, le nuove collaborazioni devono essere analizzate con cura, chi lavora in proprio invece, potrebbe ottenere qualcosa di più. Il tuo stomaco è molto delicato, fai attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: l’armonia che stai vivendo in questo periodo è favorevole ai viaggi e chi è single sa bene cosa deve fare. Gli incontri che farai tra oggi e domani saranno molto importanti, ti faranno vivere un’emozione inaspettata. Sul lavoro potresti riuscire a completare l’idea di una compravendita e potrebbero esserci dei cambiamenti fortunati. Cerca di non strapazzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la Luna nel tuo segno ti permetterà di cancellare le incomprensioni di coppia che ci sono state nell’ultimo periodo. Le decisioni importanti da prendere possono comunque portare un po’ di ansia. Una persona del Toro o del Capricorno potrà darti qualcosa di più. Chi lavora nel week end avrà molto successo, ci saranno delle prenotazioni e degli accordi importanti. Dovresti evitare di mangiare cibi pesanti e colazioni troppo grasse.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo è il momento giusto per i single per trovare l’anima gemella, quindi datti da fare perché le stelle sono dalla tua parte! Non tenerti dentro tutte le emozioni migliori. Sul lavoro hai tanta voglia di liberarti di qualche fardello. Questa è una giornata favorevole per iniziare delle cure.