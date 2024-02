Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Alcuni segni dovranno essere più intraprendenti in amore mettendo da parte vecchi rancori. Altri, invece, dovranno fare i conti con situazioni imprevedibili. Ecco il nuovo oroscopo del 22 febbraio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Quella attuale è una fase molto imprevedibile dal punto di vista astrologico, dove potrete aspettarvi davvero di tutto almeno fino alla giornata di sabato. Una fase contrassegnata da molti alti e bassi, un po’ come se steste vivendo su un ottovolante. Ci saranno le condizioni astrologiche per sfogarvi o per liberarvi da quelle tensioni astrologiche che ormai vi perseguitano da diverse settimane. Anche a livello di relazioni interpersonali sono in arrivo liete novità.

Oroscopo Toro: Spesso vi sta capitando di perdere il controllo delle vostre emozioni e di lasciarvi andare a duri sfoghi personali contro coloro che cercando di mettervi i bastoni tra le ruote. Alla lunga, questo atteggiamento potrebbe ritorcersi contro di voi. Meglio cercare di mantenere un certo distacco e di vivere queste situazioni conflittuali con la giusta maturità, magari facendo leva sulla vostra diplomazia. Meglio non prendere di petto chi cerca di provocarvi.

Oroscopo Gemelli: In questo momento fate fatica a fare tutto, forse perché le cose non stanno girando per il verso giusto. Anche a livello sentimentale avvertite la forte necessità di ottenere quelle conferme che per voi sono importantissime. Magari qualcuno potrebbe aver subito un danno alla propria azienda per ragioni indipendenti dalla propria volontà e per questo motivo è molto adirato. Si tratta di una fase transitoria che va gestita con la dovuta calma e con saggezza.

Oroscopo Cancro: Il transito di Mercurio non è più opposto ai vostri interessi e questo vi consentirà di vivere l’amore senza più dover seguire vecchi schemi, ma con maggiore libertà e autonomia. Avrete anche delle brillanti intuizioni che vi aiuteranno nel vostro lavoro. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete cercare di non vivere due storie parallele anche perché presto vi accorgerete che una storia d’amore vale molto più dell’altra.

Oroscopo Leone: Non vi piacciono affatto quelle persone che svolgono il proprio lavoro con superficialità. Per questo motivo sarete molto intransigenti nei confronti di chi non si dedica correttamente alla propria mansione o chi vive il lavoro con leggerezza. Avete voglia di fare le cose correttamente e di dedicare anima e corpo ad un progetto che vi sta a cuore. È il momento di dare di più e di mettere in campo il vostro talento.

Oroscopo Vergine: Nel lavoro siete più intenzionati che mai ad attuare una vera e propria rivoluzione, mettendo da parte tutto ciò che non funziona. Anche dal punto di vista delle relazioni, sarà importante dedicarvi di più agli altri ed essere più altruisti. Anche in amore dovrete essere più intraprendenti mettendo da parte vecchi rancori e dimenticato alcuni tristi trascorsi. Magari qualcuno sarà portato a pensare che l’amore non esiste per via di recenti delusioni, ma ben presto vi accorgerete che non è così.

Oroscopo Bilancia: Sono in arrivo degli sbandamenti in amore soprattutto se la vostra storia è monotona e non vi trasmette più belle emozioni. Il tradimento non è di certo la soluzione migliore, meglio cercare un confronto sereno e aperto con il partner per capire cosa non funziona. Nel lavoro state cercando di recuperare il tempo perduto, anche perché ultimamente qualche opposizione planetaria ha rallentato i vostri piani.

Oroscopo Scorpione: In questa fase state cercando delle sicurezze che non sempre arrivano. Vi state irritando troppo a causa dei tanti ostacoli che si frappongono fra voi e i vostri obiettivi. Dovrete cercare di aver pazienza e di tessere la vostra tela con prudenza senza eccessi e senza troppa precipitosità. Secondo l’Oroscopo del giorno, il fatto di dover fare due volte le stesse cose vi sta un po’ tediando. Si tratta di una fase passeggera che presto rimarrà solo un brutto ricordo.

Oroscopo Sagittario: Le vostre stelle agevolano le belle intuizioni e i nuovi progetti. Quando avete stelle così confortanti non vuol dire per forza che arriverà il successo o il denaro, ma potrebbe anche essere che in questo momento state vivendo una fase di grande equilibrio interiore che vi aiuterà a ritrovare la voglia di stare bene con voi stessi e con gli altri. Ecco perché si tratta di una fase molto positiva della vostra vita che dovrete godervi appieno.

Oroscopo Capricorno: Sole e Mercurio vi supporteranno in questa ultima fase di febbraio e favoriranno le belle intuizioni nel lavoro. Spesso però finite per essere troppo rigidi con collaboratori e colleghi magari perché non apprezzate il loro modo di lavorare e questo potrebbe crearvi delle inimicizie. Anche in amore spesso ritenete il partner immaturo o superficiale. La realtà è che siete voi che vi fate circondare da persone che necessitano di protezione e quindi non lamentatevi se poi qualcuno manifesta delle fragilità.

Oroscopo Acquario: In genere siete sempre pronti a passare all’azione, ma in questa fase le stelle vi consigliano di ponderare bene ogni mossa evitando di agire solo per puro istinto senza alcuna razionalità. Forse avete accettato delle condizioni di lavoro che adesso si stanno rivelando troppo onerose e vorreste tornare sui vostri passi. Ragionate bene prima di decidere cosa fare.

Oroscopo Pesci: State cercando un po’ di comprensione in amore, forse perché ultimamente sono sorti dei contrasti con il partner che state cercando di sanare. Secondo l’Oroscopo del giorno, in vista del fine settimana sarà importante evitare polemiche inutili e discussioni in famiglia. Meglio cercare di essere concilianti e costruttivi nel vostro modo di agire e di parlare. Altrimenti finirete per rovinarvi quei giorni che solitamente dovrebbero essere spensierati e dedicati al divertimento.