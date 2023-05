Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 23 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questa giornata non promette bene a causa della Luna in dissonanza. Ultimamente sei un po’ nervoso perché hai tante cose da fare, forse dovresti organizzare meglio il tuo tempo. Sul lavoro tieniti pronto perché potrebbe arrivare qualche bella novità da cogliere al volo. Bene per la tua salute perché stai vivendo una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo è un periodo molto favorevole ai sentimenti, quindi se vuoi vivere qualcosa di speciale, datti da fare! In ambito lavorativo, molto presto, un tuo progetto potrebbe ricevere molti consensi ed essere approvato con entusiasmo, in fondo ti sei impegnato tanto. Bene per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo non è un periodo molto favorevole ai sentimenti perché sei sempre molto nervoso, forse ci sono delle cose che ti tengono in pensiero e non ti permettono di spostare l’attenzione verso altro. Sul lavoro ci sarà qualcosa da rivedere e se riceverai qualche critica, mi raccomando di mantenere la calma. Prova a fare un po’ di meditazione, vedrai che farà bene alla tua mente e al tuo corpo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo per te è un periodo molto positivo e soprattutto favorevole all’amore, quindi datti da fare, magari la persona giusta è proprio dietro l’angolo! Buone notizie anche in ambito lavorativo perché presto arriveranno tante belle novità, quindi mantieni la concentrazione e non fare passi falsi. Anche la tua salute va molto meglio, in ogni caso evita di strafare.