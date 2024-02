Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per alcuni il quadro astrale non è molto positivo, c’è chi potrebbe farsi prendere dalla nostalgia o essere più nervoso del solito. Ma c’è anche chi potrà sfruttare il fine settimana a proprio vantaggio. Ecco le nuove previsioni di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 24 febbraio.

Oroscopo Ariete: Il quadro astrale non è ancora positivo, le stelle non sono favorevoli, ciò vuol dire che non è il caso di intavolare discussioni, entrando in polemica e in conflitti. Sarà necessario attendere mercoledì con la Luna che entrerà nel vostro segno affinché le cose comincino ad andare meglio. Sul fronte lavorativo state attraversando una fase un po’ difficile, mantenete la calma.

Oroscopo Toro: Domani sarà una giornata positiva per i sentimenti, le coppie ne beneficeranno ma ancor di più i single che potranno avere l’opportunità di conoscere una persona intrigante. Per coloro che vogliono chiudere una relazione che ormai ha poco da dire, può farlo con facilità e senza soffrire. Ascoltate i suggerimenti che vi vengono dati sul lavoro e ricordate che le stelle sono favorevoli.

Oroscopo Gemelli: Sabato sarà una giornata dove sarete presi dalla nostalgia e questo vi porterà ad essere nervosi, forse perché la situazione che vivete attualmente non è delle migliori. Inutile rivangare il passato, in amore non è tempo di pensare a una persona che ne fa parte. Il nervosismo è presente anche sul posto di lavoro e questo potrebbe causarvi qualche problema.

Oroscopo Cancro: Chi di voi porta avanti due storie parallelamente, dovete stare molto attenti a non compiere passi falsi, altrimenti sarete scoperti. Sul lavoro la situazione è decisamente meno complicata, mal che vada qualcosa dovrà essere rimandato, ma nulla che possa stravolgere i vostri piani.

Oroscopo Leone: La giornata di domani potrebbe essere definita di stallo per quanto riguarda i sentimenti, infatti non ci saranno alti e bassi, tutto procederà come sempre, come d’altronde sul fronte lavorativo. Le cose andranno bene in generale da mercoledì, quando la Luna sarà favorevole. Attenzione alle spese.

Oroscopo Vergine: Domani potrebbero esserci discussioni in amore, cercate di non alimentare la scintilla i soliti vecchi discorsi. Avrete molte cose da fare sul fronte lavorativo, purtroppo sarete soli a sobbarcarvi questa mole di lavoro, questo vi stancherà e vi renderà più suscettibili.

Oroscopo Bilancia: Non è un momento ideale per le coppie, tutt’altro. Domani potrebbe esserci una crisi passeggera, ma nulla che possa destare preoccupazioni per il futuro, specie se il rapporto è solido. Fortunatamente, sul fronte lavorativo le cose andranno decisamente meglio, anche i guadagni potranno aumentare.

Oroscopo Scorpione: Domani potrebbe avere qualche imprevisto che vi farà perdere tempo e qualche colpo. Nella coppia sono in arrivo momenti molto intriganti ma dovete metterci del vostro per rendere la giornata tra le migliori degli ultimi tempi. Seguite le vostre intuizioni sul lavoro e non ve ne troverete pentiti, sarà un successo.

Oroscopo Sagittario: Brutta giornata per i nativi del Sagittario, le stelle non sono dalla vostra parte, tutt’altro. Sarà un sabato nervoso in amore, quindi sarà meglio non discutere di cose importanti, andate di leggerezza, qualunque argomento possa portare a un conflitto è da non affrontare. Non vanno meglio le cose sul fronte lavorativo, fate il vostro dovere in silenzio.

Oroscopo Capricorno: Per domani si prevedono discussioni in amore, entrambi avete qualcosa da voler sottolineare e questo vi porterà a rendere il momento pesante, avete differenti opinioni in merito a diverse questioni. Aspettate tempi migliori per confrontarvi. Va meglio sul lavoro, anzi, ci saranno delle buone opportunità da sfruttare.

Oroscopo Acquario: State vivendo un buon periodo per i sentimenti, godetevi il presente e sognate per il futuro, il passato non deve essere assolutamente rivangato. Sul fronte lavorativo c’è la possibilità di recuperare il terreno perso e anche a guadagnare qualcosa in più se lavorate in proprio.

Oroscopo Pesci: Domani potreste vivere belle emozioni in amore, ma è ovvio che dovete stare con la persona giusta. Se così non fosse, meglio pensare di chiudere la relazione, evidentemente non è la persona che vi può stare al fianco. Buone notizie in arrivo sul fronte lavorativo.