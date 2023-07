Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 24 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Meno stanchezza di quanto preventivato per Ariete che potrà contare su una buona dose di fiducia in vista della prossima settimana. Lo stress sarà qualcosa di concettualmente distante, anche perchè si tratta di una tematica che non sarà necessario utilizzare come scusa, che è un po’ la tendenza del segno in questione. Poche novità dal punto di vista sentimentale, ma un generale senso di pace sarà all’orizzonte. Buone sensazioni dal punto di vista lavorativo, anche se per ottenere i primi risultati servirà pazientare un po’.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Una particolare situazione di Ariete necessiterà di un importante potere decisionale: non sarà una decisione particolarmente difficile ma che richiederà comunque attenzione. Fortunatamente per il segno in questione, la lucidità sarà su buoni livelli e difficilmente ciò che sarà deciso potrà essere influenzato da “correnti esterne”. Noia in vista per il resto della giornata, la voglia di fare sarà molta ma per cause non direttamente dipendenti dal segno, sarà effettivamente complicato trovare amici e conoscenti in grado di corrispondere a questo bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Personalità particolarmente variabile dal punto di vista dell’umore, quella del Gemelli, che in poche altre occasioni avrà da dimostrare la propria coerenza come nella prossima giornata. Il segno infatti sarà costantemente indeciso, magari solo un po’ più del solito, ed è una condizione che porta un effetto domino che il segno ovviamente, non gradisce. Il consiglio è di prendere ogni evento come una cosa “a se” e non lasciarsi andare ad una facile quanto inutile forma di vittimismo compulsivo, che non servirà a niente se non a sviluppare altro stress. Anche perchè qualche vostro conoscente sta vivendo una forma di analogia comportamentale, stategli vicino.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Momento “ondivago” per Cancro che costituirà il tipico esempio di giornata in cui non tutto sembra andare così male ma neanche così bene. Probabilmente l’umore del segno sarà ancora da gestire e parte della psiche del segno ancora deve riprendersi dalla scorsa settimana. Sarebbe meglio però evitare di chiudersi in se stesso e non fare gli “orsi”. Al contrario essere favorevoli ad eventuali cambi di programma in vista della sera garantirà una certa forma di sprint in vista della giornata successiva: ecco perchè non bisognerà aver paura di “fare tardi”, nei limiti ovviamente.