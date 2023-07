Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 25 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nella prima parte della giornata di martedì la Luna è contraria. Nel pomeriggio invece la situazione migliora. Dal giorno 29 del mese Mercurio inizia un nuovo transito e adesso non sarà più possibile rimandare una scelta. Nei prossimi giorni forse dovrai rinunciare a qualcosa, nonostante questo sia un periodo di grandi imprese. Negli ultimi due anni c’è stata parecchia confusione nella tua vita, specie a livello finanziario e lavorativo. Dovrai rivedere alcune questioni in questa fase. I single in questa estate dovranno darsi da fare, perché sono in arrivo interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questi sono giorni complicati. Il Sole è dissonante, ma fortunatamente da venerdì Mercurio non sarà più in opposizione. Chi un problema economico o lavorativo è un po’ in ansia. Giove è nel segno e consente di cambiare vita, ma bisogna fare qualche sacrificio. Tutto quello che adesso sembra insuperabile, poi sarà solo un ricordo. A breve dovrai fare delle scelte importanti e dovrai sostenere anche delle responsabilità. In amore dovrai fare attenzione nelle prossime 48 ore. Le coppie separate da tempo avranno difficoltà a ritrovare una certa intesa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In questa giornata di martedì c’è una tensione positiva, da sfruttare sia in amore che sul lavoro. C’è un rallentamento nelle questioni professionali e molti progetti che hai in mente adesso, potranno essere realizzati solamente nella seconda parte dell’anno. Devi cercare di vivere l’amore serenamente e la prima parte della giornata è migliore rispetto alla seconda. Potresti fare scelte importante con qualcuno dei segni del Leone o dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ti svegli con una certa energia e il Sole ti regala una certa capacità di decisione. Mercoledì invece ci sarà un momento di forte agitazione, anche perché ultimamente devi pensare più agli altri che a te stesso. In questi giorni ti stanno chiedendo aiuto in tanti e nonostante tu sia una persona generosa, avrai bisogno di mettere alcuni paletti, di dare spazio agli altri, ma entro un certo limite. Se hai iniziato un nuovo progetto da poco, magari hai bisogno anche di maggiore spazio di azione.