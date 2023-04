Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 26 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: si prospetta per te una giornata nervosa, ma nulla potrà fermare i sentimenti, se ci saranno delle tensioni, domani andrà sicuramente meglio. Sei molto arrabbiato perché senti di aver subito delle ingiustizie. Sul lavoro c’è bisogno di un po’ di energia, ma non preoccuparti perché domani arriverà. Se è possibile, cerca di rimandare una decisione. Per quanto riguarda la tua salute, va molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: mi auguro che tu non abbia alzato un polverone per nulla. La fase di recupero è prevista anche per chi si è arrabbiato molto nel mese di febbraio. Probabilmente qualcuno ti stuzzicherà, ma tu cerca di non arrabbiarti troppo. Sul lavoro si prospetta una giornata un po’ distratta, quindi è meglio evitare azzardi. Le stelle a tuo favore ti aiuteranno a recuperare lo stato della tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se hai intenzione di dire qualcosa di importante, fallo oggi e non rimandare le cose a domani. Potresti trovare un sollecito nella cassetta delle lettere, forse hai dimenticato di pagare qualcosa? Se vuoi acquistare o vendere una casa, valuta ogni situazione con molta attenzione. Cerca di tenere sotto controllo lo stress e il nervosismo perché fino a sabato sarà piuttosto alto.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: è meglio parlare oggi, invece che rimandare le cose a domani. Se hai conosciuto da poco una persona, cerca di essere più positivo e di non intimidirla troppo. Stai vivendo un momento un po’ altalenante, a volte sei al top e a volte il tuo umore va giù. Hai affrontato delle spese importanti per la casa, ma ci sono state poche entrate. Il tuo stato di salute va molto meglio.