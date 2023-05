Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 26 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: il mese di giugno andrà sicuramente meglio e gli incontri saranno più positivi. In questo momento proverai delle sensazioni particolari. Sul lavoro non sei sempre soddisfatto di quello che fai, ma dovresti cercare di essere più accondiscendente visto che Giove non è più nel tuo segno e potresti perdere un’occasione. Buone notizie per la tua salute perché le cure che inizierai oggi sono favorite.

Oroscopo Paolo Fox Toro: durante la mattinata potresti essere un po’ stressato a causa della Luna dissonante, quindi sarebbe meglio rimandare tutte le discussioni e gli incontri. Non lasciarti prendere dal troppo entusiasmo, altrimenti rischi di fare delle cose esagerate. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica di troppo, oggi hai poca pazienza. Sei molto nervoso e si nota, ti consiglio di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in questa giornata qualcosa può nascere e rinascere perché ti è rimasta ancora un po’ di pazienza, ma domani e dopodomani le giornate diventeranno più insidiose, in ogni caso cerca di non abbatterti. In ambito lavorativo sei molto pensieroso e non riesci a stare in pace. Dovresti passare più tempo all’aria aperta per allentare lo stress.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: i sentimenti vincono sempre su tutto e tu hai molte sensazioni positive. Cerca di non fare troppe cose tutte insieme e non riempire la tua vita di pensieri inutili. In ambito lavorativo, per i più giovani questo è il momento giusto di sperimentare nuove occupazioni. Pensa positivo e vedrai che tutto andrà meglio.