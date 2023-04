Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 27 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: l’amore e il tempo non perdonano chi non è pronto, o chi non lo è mai stato. Così diceva una canzone, e forse è la verità. Sul lavoro, il tempo poi conta ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: fate in modo di non perdere la testa in questo periodo di forte stress, e magari tra qualche settimana riuscirete a ristabilire l’equilibrio mancato in questi giorni. Sul lavoro, avete la stima e la fiducia dei colleghi, dunque potrete contare su di loro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: c’è qualcuno che vi sta ronzando intorno, e voi non riuscite e rendervene conto. In realtà, forse sono in tanti, ma avete la testa da un’altra parte. Non aspettate di essere sicuri, la via va anche un po’ vissuta. Prendete questo weekend per concedervi una pausa meritata.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: tutto quello che avete intorno sortisce un effetto particolarmente forte su di voi in questi ultimi tempi, è necessario che impariate l’arte del distacco, non solamente emotivo. Sarà un fine settimana di forti riflessioni, per l’amore ma anche per il lavoro.