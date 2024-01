Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si deve riflettere bene sulle mosse da attuare in futuro, alcuni dovranno fare attenzione a non agitare le acque in questo momento. Ci saranno altri, invece, che si godranno pienamente il fine settimana. Scopriamo insieme i segni più fortunati leggendo il nuovo oroscopo del 27 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Tra oggi e domani, l’Ariete deve fare il punto della situazione perché ci sono stelle agitate per qualche giorno. Ciò può significare uno stop per vari motivi, c’è chi dovrà affrontare un impegno importante, chi rimettersi in sesto dopo un momento complesso che riguarda la forma fisica. Quando un Ariete decide di mettere in chiaro tante cose diventa suscettibile, nervoso. Visto il momento meglio non azzardare. Fate lo stretto indispensabile.

Oroscopo Toro: Si deve riflettere bene sulle mosse da attuare in futuro, i tempi sono stretti. La seconda metà di febbraio porterà necessariamente uno stop, una pausa di riflessione, una revisione economica. C’è un bel cielo per proporsi in amore, anche se dal punto di vista lavorativo non ci sono perplessità, un gruppo sta avendo problemi. Il futuro sembra migliore purché, come dico spesso, si scelga un nuovo orientamento, sarà necessario cambiare stile rispetto al passato. Il fine settimana porta una buona idea.

Oroscopo Gemelli: Tra oggi e domenica meglio non agitare le acque. Ritengo che queste due giornate portino la necessità di uno stop; i Gemelli ogni tanto dovrebbero riflettere sulle cose che fanno, spesso agiscono di istinto, oppure privilegiano momenti piacevoli rispetto ad altri più noiosi, e così facendo accumulano difficoltà. In amore non tutto è chiaro, i rapporti con Sagittario e Pesci sono da tempo agitati, e anche con il segno della Vergine ogni tanto si registra qualche polemica di troppo. In vista di domenica un po’ di nervosismo sarà da tenere sotto controllo.

Oroscopo Cancro: Le opposizioni planetarie del periodo sono del tutto passeggere, quindi non bisogna fasciarsi la testa prima di cadere. Inoltre, avere Giove e Marte favorevoli significa vittoria finale. Le grandi possibilità restano tali, ma in questo periodo la confusione regna sovrana. È probabile che entro marzo tu debba affrontare un grande combattimento, sarai vincente come spiegato, ma ricordati che ci sono persone contro, cercano di fermare la tua evoluzione con qualche chiacchiera o mettendoti in imbarazzo. In amore la gelosia in certi legami può diventare un’arma a doppio taglio.

Oroscopo Leone: Volete fare chiarezza in questo fine settimana, emozioni potrebbero essere di rifiuto per una persona che ti capisce. In effetti, gli ultimi dieci giorni di questo mese di gennaio stanno portando qualche nativo del segno a riflettere bene sulla propria condizione emotiva, fisica e psicologica. Oggi e domani attenzione alle finanze. Se un amore è in crisi, se c’è qualcosa di incomprensibile, bisogna cercare di eliminare qualsiasi tipo di disagio, almeno per un po’.

Oroscopo Vergine: Venere non è più dissonante da giorni, e quindi questo cielo apre nuovi orizzonti. Le preoccupazioni lasciano spazio a qualche bel progetto, e consiglio anche quelli che sono rimasti soli in amore di guardarsi attorno, non escludo una buona novità, un successo, un incontro con un picco massimo che avremo attorno al 7 febbraio. Naturalmente, molto dipende dalle singole qualità e capacità. Chi lavora part-time, a giornata, ancora di più. Il periodo aiuta anche a recuperare buona forza fisica, Saturno opposto ha creato qualche delusione, nei rapporti genitori figli e famigliari in genere ci sia la necessità di recuperare il tempo perduto…

Oroscopo Bilancia: In questa giornata di sabato è normale sentite addosso un po’ di tensione. Come ho spiegato più volte c’è chi è stato male e deve recuperare forza fisica, è stato coinvolto da problemi arrivati dall’esterno, familiari e lavorativi. In questi giorni non si mette in discussione il successo o la capacità personale, molti sono arrabbiati perché sanno di valere ma vedono che i propri meriti non sono riconosciuti. Attenzione a non scaricare problematiche personali in amore. E’ un periodo di ricostruzione della tua vita. Cerca di non fare le ore piccole per un piccolo fastidio fisico o stanchezza accumulata proprio in questi ultimi giorni.

Oroscopo Scorpione: Le storie d’amore che non funzionano potrebbero essere messe al bando. Molti nati sotto il segno dello Scorpione stanno cercando di ritrovare un po’ di tranquillità, per fare questo possono anche allontanare personaggi poco piacevoli da frequentare. Non è facile in questo periodo ma bisogna assolutamente stare un pochino più sereni. Nelle relazioni in cui c’è stata una grave crisi è probabile che ci sia una tensione, ed entro fine gennaio qualcuno dovrà decidere se continuare o no. Dal punto di vista lavorativo bene tagliare il superfluo, sei pronto a portare avanti i progetti oltre ogni limite.

Oroscopo Sagittario: Approfitta di questa giornata di sabato per fare le cose che ti interessano perché domenica ci sarà un calo. Il Sagittario di solito può contare su buone risorse personali, ma ha anche bisogno di sentirsi amato, seguito, di avere attorno persone ottimiste, non gente che dice sempre no e rifiuta qualsiasi proposta essendo prevenute. Attento alle frequentazioni, devi scegliere persone che ti vogliono bene. In questi hai la voglia e la prontezza giusta per amare. Quindi, in qualche modo dovresti iniziare a frequentare più gente. Calo fisico in serata.

Oroscopo Capricorno: Questo è il periodo delle grandi decisioni, è chiaro che quelli che hanno una bella storia che da tempo vivono una relazione importante, potrebbero definirla una volta per tutte. I rapporti ufficiosi diventano ufficiali e queste ore indicano al Capricorno la strada delle grandi soluzioni. Chi ha un’attività part-time potrà avere una riconferma, altri potranno iniziare un progetto, oppure faticare meno nel sentirsi approvati. C’è un buon oroscopo e quest’anno aiuta gli amori! invito chi è solo da troppo tempo a guardarsi attorno.

Oroscopo Acquario: È un fine settimana che può riportare come protagonista il problema soldi. L’Acquario da questo punto di vista non è facilitato, ha bisogno di qualche direttiva, dritta, bisogna fare le cose con calma. Il Sole è nel segno, in qualche modo indirizza verso una soluzione positiva di problemi che per troppo tempo sono stati affrontati con leggerezza. Attenzione alle relazioni che nascono parallelamente a un’altra storia, perché potrebbero essere compromettenti o compromesse. Due giornate comunque più forti per le emozioni del cuore.

Oroscopo Pesci: Bisogna capire cosa c’è nel tuo cuore. Se è già presente una persona, ci sono delle situazioni di riferimento, questo è il momento giusto per farle crescere. Se poi invece sei solo da troppo tempo, smarrito, allora ancor di più dovresti iniziare a puntare sull’immediato futuro. Ore importanti che lanciano verso un periodo di grandi e buoni auspici, con un picco massimo per il mese di marzo. Molti si riscopriranno improvvisamente emozionati, teneri, coinvolgenti in amore. Periodo fertile per le coppie. Domani la Luna sarà opposta, quindi se c’è da fare una proposta al partner meglio parlarne oggi.