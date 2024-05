Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'oroscopo del giorno di Paolo Fox, oggi lunedì 27 maggio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

La Luna contraria potrebbe provocare ritardi, fastidi, discussioni e qualche momento di tensione. Niente paura però perché Marte, Giove e Venere sono tutti a favore e vi aiuteranno ad uscire dalla "crisi"; d'altronde si tratta di piccoli malesseri passeggeri che non vi bloccheranno affatto, cose totalmente superabili senza fare granché. Già da martedì le cose miglioreranno e arriveranno soluzioni importanti per risolvere un problema. Favoriti tutti coloro che hanno progetti per l'estate, datevi da fare e non ve ne pentirete.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Mercurio nel segno vi aiuta a risolvere problemi economici, sostenere un taglio delle spese o migliorare un progetto che vi vede coinvolti; purtroppo Giove, allo stesso tempo, è uscito da questo segno facendo luce sugli angoli bui della vostra vita, riportando a galla vecchie questioni o ferite non ancora del tuto cicatrizzate. Ora però tutto questo non vi preoccupa perché non avete più quella pigrizia o quella paura di agire che spesso vi hanno bloccato. Entro giugno, nel frattempo, potreste chiudere una collaborazione o dover rivedere un'idea con parametri diversi rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Tra martedì e mercoledì, secondo Paolo Fox, sarà più facile ricevere risposte, al momento questo cielo aiuta tutti coloro che sono stati male o hanno avuto problemi psicofisici. Venere, Giove e il Sole tengono aperte le porte di un progetto, di una bella iniziativa, di un'idea stimolante… chi vale andrà avanti e otterrà ottimi risultati, chi si dimostrerà superficiale o magari è ancora inesperto dovrà prima "allenarsi" un po'. Ad ogni modo chi cerca occasioni le troverà, sia sul lavoro che in amore; anche i separati potranno togliersi soddisfazioni e, finalmente, uscire allo scoperto.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Siete reduci da una domenica pesante o piena di ritardi, la Luna in opposizione potrebbe concedere il "bis" anche in queste 24 ore; innanzitutto cercate di mantenere la calma e di non mettervi contro tutti, nonostante il nervosismo sia comprensibile, anche perché giugno si rivelerà un mese di grande valore… portate ancora pazienza e presto vi toglierete un peso di dosso. Eliminate, se possibile, qualsiasi causa negativa dalla vostra vita e puntate su giornate creative. Dopo un aprile "dissestato" i sentimenti ora possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Qualcuno sta ancora avendo a che fare con piccoli fastidi o ritardi, ricordate però che il peggio è passato e che difficilmente replicherete (almeno nell'arco di quest'estate) lo stress e la fatica delle prime tre settimane di maggio. Chi è riuscito a superare tutti gli ostacoli ora sta molto meglio e può contare su un giugno di grande recupero. Inoltre Venere sarà favorevole per quanto riguarda l'amore e le buone intuizioni di lavoro; vi attendono incontri piacevoli in tutta la settimana, soltanto le giornate di martedì e mercoledì saranno un po' sottotono

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

L'obiettivo resta sempre quello di proseguire per la vostra strada, eliminare i conflitti e non cadere nelle provocazioni. Tuttavia, secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox, in queste 24 ore (e non solo) potreste avere a che fare con persone fastidiose e irritanti. Giovedì e venerdì lo stress tornerà ad alti livelli o quantomeno non tutto filerà liscio come l'olio. Alcuni progetti rischiano di bloccarsi, altre persone nate sotto questo segno invece potrebbero doversi confrontare con chi non ha fatto il suo dovere. Dovrete far valere i vostri diritti, sarà impegnativo e a tratti anche scocciante ma comunque inevitabile e sacrosanto.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

State entrando in una settimana particolare e siete reduci da un weekend in cui vi siete rimproverati per esser ricaduti in situazioni o polemiche legate al passato, dispute che andrebbero chiuse una volta per tutte senza possibilità di replica. Questo lunedì sarà riflessivo, martedì andrà molto meglio ma state attenti al riposo e a una forma fisica non proprio smagliante… Il Sole, Giove e Venere favorevoli aiuteranno chi approccerà il futuro in maniera coraggiosa e creativa.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Sfruttate questa giornata per gli incontri, per far maturare i contatti o prendere le distanze da una persona che non volete più nella vostra vita; martedì e mercoledì potreste vivere momenti di particolare conflitto, tuttavia state andando incontro ad un giugno valido e stimolante quindi non mollate. Possibile stress da lavoro a causa di Mercurio in opposizione, c'è chi sta già cercando di cambiare alcune cose dal punto di vista professionale e vorrebbe fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Cavalcate le nuove idee, alcune di esse sono davvero promettenti…

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Attenzione, sono diversi i pianeti contrari al vostro segno: per limitare i danni, suggerisce Paolo Fox, dovrete usare la massima cautela. Cerca, in questo periodo, di dare importanza solo a ciò che lo è veramente. Se qualcuno è stato scorretto nei vostri confronti, lasciate perdere, a meno che non sia un vostro amico, non ne vale la pena parlarci. Tieniti alla larga dalle polemiche. In amore imparate a usare il giusto linguaggio altrimenti entrerete in contrasto anche col partner.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Finalmente la Luna entra nel segno e fa da apripista ad un giugno ultra positivo: vittorie, superamenti di conflitti, ottimi sviluppi e intuizioni promettenti, grazie a Marte favorevole, vi vedranno protagonisti a partire dal 9 del mese. Se dovete affrontare una disputa d'amore o di qualsiasi tipo (magari di vecchia data) fatelo ora e vincerete senza troppi problemi; successo assicurato anche se volete riavvicinarvi ad una persona e avete sempre avuto un freno a bloccarvi. Cogliete tutte le occasioni e approfittate di questo cielo straordinario.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Non avete un solo astro a sfavore: questo cielo è meraviglioso, solo Mercurio dissonante parla di soldi in meno ma per il resto all'orizzonte si intravedono grandi occasioni. Evitate spese inutili fatte solo per dare un senso alla giornata o superare una frustrazione, concentratevi sull'amore che ha bisogno di forza e coraggio. I single, oltre a chi ha iniziato una storia da poco, si sentiranno coinvolti da una grande passione. Qualcuno potrebbe addirittura avere un colpo di fulmine, l'importante sarà essere aperti e disponibili agli incontri.

Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Avete stelle un po' conflittuali ma ciò non significa che le cose funzionino male, semplicemente c'è qualche problemino legato al passato che deve essere sistemato il prima possibile. Lo dice l'oroscopo di Paolo Fox secondo cui il vero problema, piuttosto, è che non vi sentite appagati e soddisfatti e, come se non bastasse, ogni tanto ci si mette qualche discussione o emozione spiacevole a condizionarvi. Vorreste sicuramente più garanzie sul lavoro, chi sta avviando ora un progetto potrebbe dover rimanere in attesa di eventi o sviluppi per un po' di tempo. Nuove interessanti iniziative a partire dal 17 giugno.