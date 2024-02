Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cosa dice l'oroscopo per oggi, mercoledì 28 febbraio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Ariete

Un recupero è previsto nella parte centrale della settimana. Questo mese di febbraio non è andato bene dal punto di vista delle relazioni sentimentali. Ciò non vuol dire voi abbiate incontrato persone negative, è più probabile che anche nei rapporti più idilliaci, ci siano stati tanti problemi di varia natura che non sia stato possibile amarsi come auspicato. Adesso torna una belle emotività, marzo è il mese degli incontri, delle relazioni che contano, del riscatto. Tanti di voi potranno risolvere piccoli o grandi problemi di lavoro oppure associarsi a una persona altrettanto forte per programmare qualcosa di bello in primavera.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Toro

Oroscopo importante ma c'è qualcosa di strano in casa: o non siete stati bene e dovete recuperare, oppure ci sono stati problemi che in qualche modo dovete a provare a risolvere. Paolo Fox ricorda che dal 16 febbraio siete diventati intolleranti e tutto ciò che non va bene preferite chiuderlo. Stavolta è la tempesta dopo la quiete. Marte e Venere sono contrari portano a questo atteggiamento propositivo, chi è rimasto in silenzio per troppo tempo, ora ha voglia di vuotare il sacco.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Gemelli

In amore, adesso siete voi gli artefici del vostro destino. La prima decade di marzo sarà interessante per i contatti, tutti quelli che hanno rinunciato a un amore po si sono separati, in questa parte della settimana potrebbero iniziare a pensare a qualcosa di bello. Mercurio è favorevole e regala emozioni, manca però la prestanza a livello fisico, probabilmente siete stanchi perché vi siete dovuti muovere o perché avete fatto le ore piccole. Non accavallate troppi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Cancro

State vivendo una situazione importante ma dovete essere più attenti perché basta una distrazione o una confidenza sbagliata per creare una discussione al mattino, meglio il pomeriggio. Adesso sarà importante valutare attentamente le finanze, soprattutto per chi ha un'azienda, perché le prossime due settimane saranno dispendiose dal punto di vista finanziario. Nel 2024 avete un grande cielo, prospettive in arrivo ma anche decisioni da prendere, c'è un'alta probabilità di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Leone

Pensate ai sentimenti: siete molto presi dall'attività, non volete stare dietro a nessuno, amate primeggiare. Il cielo di Febbraio ha dato ha supportato le vostre emozioni nelle ultime due settimane in particolare, la voglia di vincere è forte. Arriva un momento favorevole per gli incontri. Puoi fare progetti di lavoro in vista della seconda parte dell'anno, qualcosa è ancora da studiare, da perfezionare, perché ci sono molti dubbi a livello personale, soprattutto se da poco avete iniziato un'attività oppure vi hanno fatto proposte non facili da gestire. Amore instabile e incontrollato.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Vergine

Dopo un mese partito alla grande, adesso sono venuti fuori alcuni nodi al pettine. Voi desiderate vederci chiaro, forse qualcuno non ve la racconta giusta? La vita non offre spesso risposte razionali a quello che viviamo. Se nell'ambito lavorativo alcuni progetti non sono come desiderate, potreste decidere di rivoluzionare tutto improvvisamente e velocemente. Questa è una giornata in cui si possono avere buone sensazioni.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Bilancia

Siete in fase di recupero e finalmente di reazione, dopo che vi siete chiusi in voi stessi agli inizi di febbraio senza ricavarne nulla. Alcuni nodi sono già arrivati al pettine, giornate come questa impongono un atteggiamento molto più severo rispetto al passato. Se avete cercato di mantenere un equilibrio per salvare il salvabile, adesso non vi interessano più le apparenze. La Luna nel segno porta emozioni speciali. Dovete comprendere quale direzione ha preso l'amore, perché in queste ore si possono chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Scorpione

Perdete la pazienza quando le cose non vanno come volevate. Può capitare anche se pensate che qualcuno stia sbagliando, così se ci sono anche livori, tensioni non risolte in amore, meglio non eccedere, sia in amore che nel lavoro, potrebbe rivelarsi pericoloso. In alcuni situazioni, se ci si esprime in modo troppo reattivo automaticamente si passa dalla ragione al torto. La situazione consente a tutti quelli che hanno un dubbio di procedere.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Sagittario

Venere è favorevole in questa giornata. Potete recuperare il tempo perduto in poche ore, chi ha un'attività in proprio adesso può decollare, poi bisognerà fare una scelta contrattuale, di lavoro entro maggio, e comunque questo si propone come un periodo di forza, per un rinnovo, un incontro importante, ci sarà da lavorare molto da marzo. E' probabile che si debba pensare a un rinnovo sin da ora, capire quale direzione prendere. Non è da escludere un cambio di collaborazioni, altre persone attorno…

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Capricorno

Nonostante la Luna contraria per due giorni, la vostra testardaggine e creatività non ne hanno fatto un limite, tuttavia, potrebbe indicare in mattinata la necessità di fermarsi un attimo, serve cautela anche perché esci da un periodo impegnativo. Al momento sarà molto importante ritrovare serenità. La maggioranza dei nati ha già ricevuto un buon risultato, poi dall'11 marzo Venere sarà favorevole. Avete stelle importanti in amore e sul lavoro, a questo punto potete essere artefici del vostro destino.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Acquario

Volete vivere nuovi emozioni. Questo è un anno che porta a compiere piccole ma anche grandi rivoluzioni. Le prime novità e i primi cambiamenti sono arrivati nell'ambito del lavoro o dello studio. Dietro l'angolo si prospetta un'indecisione per un lavoro, a voi piace l'azzardo, fare cose diverse, ma avete anche paura di sbagliare. Ci vuole coraggio, chi è in coppia da tempo improvvisamente non vuole più quello che desidera il partner e vorrà staccarsi o proporre qualcosa di nuovo. Se avete a che fare con una persona troppo abitudinaria, dovete metterci fantasia.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2024: Pesci

Avete voglia di mettervi in gioco in questi giorni, marzo sarà il mese delle buone opportunità. Bisogna ricordare che il Sole è già nel segno mentre Venere arriverà l'11 marzo, e Giove sta facendo il possibile per portare benefici. C'è chi torna a fare un lavoro che aveva lasciato, altri avranno una riconferma ma dovranno lavorare per ottenerla entro e non oltre maggio. Meglio farsi dare rassicurazioni e non tirare troppo la corda. Se potete firmate un accordo entro maggio. I sentimenti in questo momento prendono quota, così le coppie che si vogliono bene sempre entro marzo potrebbero fare anche una grande scelta.