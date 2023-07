Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 29 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Siete nel pieno di un periodo di grandi energia e avventurosità, pronti per scoprire nuovi orizzonti e affrontare qualunque sfida si ponga sul vostro cammino; fate però attenzione ai soldi, questo non è il momento migliore per investimenti rischiosi o spese inutili/secondarie. Concentratevi sulle priorità, come ad esempio l’amore in cui c’è qualche scoglio da superare ma niente che non si possa risolvere con della sana e buona comunicazione. Cercate, in generale, di mostrare più leadership ed entrare nell’ottica che l’equilibrio interiore è fondamentale per gestire al meglio ogni aspetto della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox fareste bene a puntare sulle vostre abilità sociali, tenere vive (e forti) le relazioni con gli altri vi aiuterà sia mentalmente che in fatto di risultati concreti. La forma fisica non è al top ma stringete i denti e proseguite sulla vostra strada perché questo non è proprio il momento di mollare! Se riuscirete a tenere il ritmo giusto otterrete buoni risultati tra fine agosto e inizio settembre, non fatevi abbattere dal fatto che le finanze siano un po’ traballanti (o quantomeno non avete a disposizione tante risorse quante ne vorreste). Saggezza e intuizione molto forti al momento, entrambe vi porteranno lontano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Attenzione a qualche problema in amore, il rischio “complicazioni” è piuttosto alto in questo periodo ma basterà aprire un dialogo sincero con il partner per risolvere tutto. La compatibilità con gli altri è al top, così come la comunicazione, quindi fareste bene ad investire più tempo nella carriera e nei progetti personali; tra questi potrebbe esserci qualcosa di molto costruttivo in grado di portarvi in alto e regalarvi successi e soddisfazioni. L’energia sta venendo un po’ meno ma è normale, siete presi da parecchie attività e faccende quindi la stanchezza si fa sentire, in tal caso cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per riposare e rilassarvi. Staccare la spina per qualche giorno, e regalarsi una piccola gita/vacanza, è la chiave per riprendersi al meglio!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Siete energici e iper determinati, con questo atteggiamento avrete modo di ottenere bei miglioramenti riguardo la carriera, la leadership e la creatività; tuttavia la fortuna non sembra essere granché dalla vostra parte, agite con cautela e attenzione anche alle finanze perché questo rischia di essere un periodo burrascoso in ambito economico… forse ci sono troppe spese o avete avuto meno entrate di quante ve ne aspettavate! Dovrete scegliere bene ogni azione e trovare le parole giuste, soprattutto per le occasioni più delicate. E non dimenticate di andare alla ricerca di nuove avventure!