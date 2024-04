Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 aprile. Come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Ora più che mai siete pronti all'azione e quindi facilmente irritabili per il fatto di non riuscire a completare un progetto. Lo dice l'oroscopo del giorno di Paolo Fox secondo cui avete un cielo fortissimo con Sole e Mercurio in buona posizione (a breve anche Venere), quindi ogni ritardo vi causa parecchio nervosismo e voi odiate perdere tempo. Molto bene l'amore, sia i single che le persone che hanno un partner stabile e stanno pensando a passi importanti come la convivenza o il matrimonio. Scommettere sui sentimenti e sarete premiati.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

In questa giornata c'è da combattere con una Luna dissonante che vi rende disillusi, concentrati più sulla realtà che sulla fantasia e sul mondo incantato nel quale vi eravate rifugiati per molto tempo. State attenti ai nuovi rapporti di lavoro, a proposito di tenere i piedi per terra. Trattative favorite fino a fine maggio, agevolate da Giove, e ci sarà tempo fino al 30 del mese per fare scelte “poderose” e decisive. tuttavia chi vuole mettersi totalmente in gioco farebbe bene a pensarci due volte perché i risultati, nonostante tutto, non sono garantiti al 100%.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Dopo una Pasqua sottotono e noiosa ora va decisamente meglio. Siete forti e battaglieri, nonostante il calo fisico che vi ha visti protagonisti nelle scorse ore, adesso c'è da rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di più fino a giugno. Venere torna attivo dal 5 aprile, favorito chi ha vissuto i sentimenti in maniera troppo passiva che ora può far sentire maggiormente la sua voce e pretendere la chiarezza di cui ha bisogno. Voltare pagina può rivelarsi necessario, anche sul lavoro. ma prima bisogna chiudere situazioni e progetti infruttuosi.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Avete tanta voglia di fuggire, evadere da una quotidianità che non vi dà soddisfazioni: c'è molto nervosismo e ve la state prendendo con persone che non hanno mantenuto le promesse. Nella seconda metà di aprile il cielo cambierà, non permettete all'impeto e all'impulsività di portarvi a chiudere alcune situazioni troppo presto, sia in amore che sul lavoro. Non pretendete tutto subito, ci vorranno pazienza e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

É il momento delle sfide, delle battaglie, della competizione e tutto questo vi stimola fortemente. Un cielo impetuoso, dice Paoolo Fox, renderà il mese di aprile molto combattivo, un vero toccasana per voi. Sarete un po' sotto tono nel pomeriggio, non fate le ore piccole e attendete il transito passionale di Venere (che partirà venerdì) che vi darà sia forza in amore che decisione e fermezza per fare una scelta importante. É tempo di grandi opportunità, coglietele al volo perché potreste ottenere vantaggi davvero enormi.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Sfide aperte anche per voi nati sotto il segno della Vergine. Torna protagonista l'azione, Venere a breve non sarà più opposta e arriveranno finalmente risposte (anche se non tutte) a ciò che vi animava. Amore intrigante sia per le coppie, che riaccenderanno la passione, che per i single a caccia di avventura. In generale bisogna essere forti e decisi perché Marte opposto porta l'ansia di non riuscire, Saturno sfavorevole porta cambiamenti (sia sul lavoro che trasformazioni epocali). Dipenderà dalle scelte che farete ma la logica indica la strada del successo, seguitela senza paranoie.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Da una parte siete spinti a fare cose nuove, dall'altra non volete mettervi troppo in gioco e rischiare di rovinare ciò che avete. D'altronde chi ve lo fa fare?. Siete particolarmente ambigui in questo periodo, bisogna trovare un equilibrio e regolarizzare questa altalena di emozioni. A giugno sarà possibile vincere una sfida ma dovrete tagliare il superfluo, ciò che vi rallenta e che non vi fa vivere bene. Venere, Mercurio e il Sole sono in opposizione, evitate il più possibile i contrasti con persone che non vi capiscono e non si trovano sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

É tempo di nuove emozioni grazie a Marte in ottimo aspetto, via libera al recupero anche sentimentale. Chi ha avuto qualche problema nell'ultimo periodo ha buone possibilità di risolverli e di tornare finalmente a sorridere. Cielo progettuale che permette di fare qualcosa di più in vista delle prossime settimane, approfondite legami e amicizie. Oltre a Marte favorevole c'è anche Saturno benevolo che porta meno rigore e più voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Impossibile non notare benefici in amore in questo periodo: dovreste chiudervi in casa e non vedere nessuno per non accorgervi di grandi miglioramenti e vantaggi in ambito sentimentale, se finora non è nato un amore ora nascerà. Mercurio, il Sole e Venere vi aiuteranno nel rinnovare una storia o nel dire la vostra se un rapporto ha qualche problemino, vivrete ore intense ma finalmente potrete vederci chiaro. Sul lavoro avrete voglia di portare innovazioni, chi invece è in attesa di riconferme sarà accontentato presto e potrà finalmente sorridere.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Giornate frenetiche, siete sulle spine in attesa di una risposta che non arriva: la prima parte di aprile sarà di riflessione, la seconda di azione. Le persone che avete attorno ogni tanto vi scaricano addosso parecchie responsabilità ma voi, d'altro canto, non dite niente e forse vi piace fare così tante cose e gestire le persone. Sapete di poter lavorare bene solo se sotto pressione ma con questo atteggiamento aumenterete stress e stanchezza. Nelle giornate di 8 e 9 aprile dovrete stare attenti a non prendervela con chi non c'entra nulla, dopodiché arriveranno novità importanti.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, questo cielo non pone limiti alla vostra capacità creativa e l'amore può tornare ad essere importante (ma non dovete infilarvi in storie impossibili). Avete voglia di mettervi in gioco e vivere una nuova sfida lavorativa, lo spirito intraprendente vincerà. Se dovete avanzare delle proposte fatele ora, a giugno potrebbero arrivare risposte positive e buone occasioni da cogliere. Bufera professionale in arrivo che si rivelerà importante per spazzare via la noia e persone o cose “inutili”. Se la vita finora vi è sembrata monotona dovete fare qualcosa per ritrovare gli stimoli.

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Cielo interessante con la Luna che sta per arrivare nel vostro segno insieme a Marte e Saturno: entro fine settimana può arrivare una buona proposta, intanto bisogna proseguire in un progetto che darà i suoi primi frutti verso maggio. Amore in fase di revisione positiva, inutile perdere tempo nel cercare di cambiare gli altri. bisogna accettarli per come sono e talvolta le differenze possono essere la chiave vincente in un legame. L'istinto a volte conta più della ragione, soprattutto per sbloccare alcune situazioni sentimentali in cui la razionalità può portare a scelte sbagliate.