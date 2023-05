Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 3 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la Luna in opposizione ti impone rigore nelle relazioni interpersonali. Oggi sei più forte del solito e questo ti servirà per definire meglio alcune cose rimaste in sospeso. Sul lavoro, è arrivato il momento di affrontare alcune cose che avevi lasciato nel dimenticatoio, quindi fatti avanti senza timore. In questa giornata l’energia lascia un po’ a desiderare, quindi concediti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questa è una di quelle giornate in cui avrai energia da vendere, ma l’amore non si farà vedere. Attenzione a chi lavora in proprio, forse dovresti rivedere qualche questione di carattere legale. Se invece hai una causa in corso, cerca di risolverla al più presto. Giove finalmente è favorevole e porterà delle belle novità. Sarà una giornata molto stancante, quindi evita di strafare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi potresti fare un incontro occasionale che potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Dovresti essere più sereno e non esitare a portare avanti i tuoi progetti. Sul lavoro, anche se hai ricevuto critiche negative riguardo a un tuo progetto, non abbatterti e vai avanti, alla fine ce la farai. Si prospetta una giornata nel complesso positiva anche per quanto riguarda la tua salute.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: stai vivendo una grande fase di recupero che raggiungerà il picco massimo nella metà del prossimo mese. Oggi però c’è qualcosa che non quadra, cerca di non rovinare tutto come sempre. Se sei in attesa di una risposta, potrebbe arrivare molto presto qualcosa di nuovo. In ambito lavorativo sei molto nervoso a causa dei cambiamenti che arriveranno presto. Buone notizie per la tua salute perché è in netto recupero.