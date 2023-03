Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata ancora nervosa a causa delle tensioni dei giorni precedenti. Rimanda le discussioni a domani perché sarà difficile gestirle. In ambito lavorativo alcuni accordi potrebbero cambiare, quindi fatti consigliare da una persona esperta invece di fare di testa tua. Oggi la tua salute va meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: i dubbi che devi risolvere, risolvili oggi, non rimandarli a domani. In questa giornata potrebbero presentarsi dei pensieri legati al passato. I liberi professionisti sono più attivi sul lavoro. Fai attenzione allo stato dei tuoi denti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: arriveranno delle giornate interessanti soprattutto per l’amore! A inizio giornata sarai un po’ stressato. Sul lavoro esamina con attenzione alcune questioni. Fisicamente ti senti molto meglio, quindi bene per la tua salute.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: grazie a Luna e Marte nel tuo segno farai degli incontri fortunati. Hai molte cose da fare e il tempo stringe, per questo ti senti particolarmente agitato. Potrebbero arrivare delle ottime novità riguardanti il tuo futuro lavorativo. Stai molto meglio per quanto riguarda la salute.

Oroscopo Paolo Fox Leone: questo è il giorno adatto per avere dei chiarimenti, ma fai attenzione a quelli nati sotto il segno dello Scorpione e del Toro. Se devi affrontare degli esami o dei colloqui dai tutto te stesso perché sta iniziando un periodo molto importante. Fai più movimento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: le cose andranno meglio se riuscirai a risolvere un problema familiare. Cerca di farti scivolare le cose addosso almeno per i prossimi due giorni. Cerca di non prendertela per qualche fastidio o ritardo sul lavoro. In questo momento hai la pelle più delicata, prenditene cura!