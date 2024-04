Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Come andranno fortuna, amore e lavoro nella giornata di venerdì? Non ci resta che scoprirlo leggendo le previsioni contenute nell’oroscopo del 5 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Siete impegnati con tante cose da fare, compreso qualche progetto difficile e che va portato avanti coraggiosamente, per tutto questo vi trovo un po’ frastornati. Fortunatamente, Venere, Sole e Mercurio sono nel segno e la cosa è favorevole. Sabato e domenica poi, saranno giornate migliori e chi non è stato bene o si è trovato in discussioni poco gradite, durante queste ultime ore avrà modo di recuperare.

Oroscopo Toro: Per voi, il Sole del mattino non ha l’oro in bocca, siete piuttosto scarichi. Chi è dipendente è messo sotto pressione e sta cercando una propria autonomia. Tuttavia, è un periodo interessante per fare qualcosa di diverso rispetto al passato, molte cose sono cambiate e cambieranno la vostra vita. L’amore è sottotono e le relazioni difficili sono ormai da chiudere. Le storie nate di recente vanno vissute, se avete ricevuto una proposta potreste pensarci in questi giorni con una certa attenzione. Non pensate che le cose tornino come prima, siete voi a dover cambiare riferimenti, ma non sarà difficile. D’altronde, siete una persona logica e determinata.

Oroscopo Gemelli: Meglio evitare i conflitti, ci sono già troppe tensioni nell’aria. Dovrai attendere il weekend per sentirvi più equilibrati. Tuttavia, non sarà impresa facile trovare un vero equilibrio per i rapporti sentimentali che sono già sotto pressione dal mese scorso. Anche per l’amore, il fine settimana sarà speciale. Se incontrate una persona che vi piace, cercate di frequentarla di più, approfondite. Se poi non vi fidate per via del passato, allora sarà un problema. Eliminate i vostri limiti che sono anche i vostri ostacoli, portatevi avanti, incontri interessanti.

Oroscopo Cancro: Questa è senza dubbio una giornata utile, ma le decisioni più importanti le prenderai nella seconda parte del mese. Se volete farvi avanti, riprendere un’amicizia trascurata, il fine settimana vi sarà d’aiuto, quando ci sarà la complicità della Luna. Incontri e riavvicinamenti, Venere nel suo nuovo transito dissonante indica di fare scelte importanti in amore. Forse è colpa di una risposta che tarda ad arrivare. Non lasciatevi trascinare dall’impulso di buttare all’aria quello che potreste desiderare ardentemente alla fine del mese.

Oroscopo Leone: Se volete provare qualche emozione in più questo fine settimana, dovete lasciar perdere le polemiche futili. Un nuovo inizio provoca un po’ di tensione in qualcuno, così per un lavoro o per una prova. Siete amanti delle sfide e vi piace entrare spesso in competizione, persino con voi stessi. Sole e Mercurio sono favorevoli, questo vi farà andare lontano. In amore, c’è chi prenderà una decisione definitiva.

Oroscopo Vergine: Con la Luna in opposizione dovete fare massima attenzione nei rapporti e nelle relazioni con le persone Gemelli e Sagittario. E’ un buon oroscopo per l’amore, Venere non è più opposta. Qualcuno ritroverà la passione perduta, altri potranno vivere nuovi rapporti, e potrebbero ricevere anche una telefonata. In alcune coppie ci sono state divergenze di opinioni riguardo una scelta, ma ora la situazione è più calma. Un po’ d’ansia c’è sempre, per voi che fate tutto con grande logica, il fatto di sentirvi vittima di pressioni esterne, non avere tempo di riflettere su cosa fare, vi manda in crisi. Marte registra nervosismo.

Oroscopo Bilancia: Se avete già verificato una situazione strana nel corso del passato, in amore, adesso potreste confermarla. E’ arrivato il momento giusto di fare buon viso a cattivo gioco, anche perché il transito di Venere opposta potrebbe portarti lontano fisicamente o psicologicamente dalle persone che avete amato fino ad oggi o comunque regalare momenti di polemica. Paolo Fox consiglia di non alimentare dispute.

Oroscopo Scorpione: La giornata nasce con una bella Luna e Marte è favorevole. Ci sono tensioni, ma frutto di noia, in queste ore possono scomparire o comunque nel fine settimane gestite al meglio. La prima parte di aprile consente di fare scelte di lavoro, di iniziare a pensare a cosa fare dopo giugno. Non prolungate l’agitazione, non date spazio a un’emozione negativa, date una sforbiciata agli eventi che hanno portato stress nella vostra vita. Occasioni o cambiamenti di lavoro da giugno soprattutto per i più giovani.

Oroscopo Sagittario: La Luna contraria indica tensioni interiori che nel pomeriggio vi saranno sentire K.O. Per voi che amate l’avventura, che evitate di essere sempre voi stessi, il fatto di vivere emozioni sempre uguali è un problema. Fortunatamente le stelle di questi giorni vi regalano una forza particolare che vi tirerà su. Almeno il desiderio di rinnovare la vostra vita, ripartire da zero. Chi è da tempo sposato dovrebbe cercare di dare una scossa al rapporto che è diventato troppo piatto.

Oroscopo Capricorno: Anno importante il 2024, con scelte da compiere ed esami da affrontare. Solitamente siete incrollabili, ma anche per chi è come voi è impossibile non vivere giornate sotto pressione, quando il carico di responsabilità è tanto e vi caricate pure quello degli altri. Se avete fatto una promessa cercate di mantenerla. La prima parte di aprile è di attesa, o quantomeno dovete attendere risposte che non dipendono da voi. Tutto questo vi rende nervosi, in particolari se ci sono questioni legali o burocratiche in sospeso, dovete pazientare. Poi c’è stato un dispiacere, una persona è stata male, avete avuto un problema che non vi aspettavate. Persone della Vergine o Bilancia possono portarvi qualche preoccupazione volontaria.

Oroscopo Acquario: La Luna al mattino si trova nel vostro segno zodiacale, quindi, sarà una giornata facile. Siete molto esigenti a volte, vivaci. Continuate a cercare di chiarire la situazione lavorativa e personale, Venere e Marte in buon aspetto. Nelle coppie di lunga data c’è il rischio di confondere la noia con la mancanza d’amore. Capita di vivere momenti difficili, ma a volte basta solo un po’ di buona volontà per superare tutto.

Oroscopo Pesci: Non sottovalutate gli incontri, la Luna nel pomeriggio entra nel vostro segno zodiacale. Molte situazioni saranno rimesse in gioco, tornerai ad essere protagonista. C’è speranza per le persone single da tempo, ma la fortuna non ci cadrà sulla testa, ci dovete mettere sempre del vostro, energia, sicurezza e determinazione. Le stelle non portano a casa contratti e accordi, ma chi ha volontà potrà riuscire a completare un progetto, Marte e Saturno nel segno portano una buona dose di determinazione e coraggio.