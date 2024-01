Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Come potrà trascorrere questo primo venerdì del nuovo anno? Osservazioni e consigli per tutti i segni zodiacali nell'immancabile oroscopo di Paolo Fox per il 5 gennaio.

Oroscopo Ariete è un cielo che dice che avete grandi opportunità di azione. Venere parla di sentimenti importanti. Ariete quando ama vuole essere ricambiato, però quando ama davvero vuole addirittura costruire qualcosa di importante. Questo non è il caso di chi è sposato da tempo ma chi vuole consolidare da tempo. Adesso non siete più disposti a rimandare, volete ottenere quello che desiderate, siete ostinati. Determinazione che riguarda tanto l’amore quanto il lavoro.

Oroscopo Toro per l’oroscopo di Paolo Fox questo è un cielo che libera la mente, regala capacità di essere positivi. E’ un weekend che regala ispirazione per chi vuole vivere un amore alla grande. C’è la protezione di Giove se avete un progetto in mente cercate di raggiungere il top entro maggio.

Oroscopo Leone in amore a dicembre c’è stato qualche dubbio ma ora siete sicuri. Un sentimento che vi può traghettare verso la serenità è utile. C’è un amore che può nascere in questi giorni, potete rivalutare una passione.

Oroscopo Capricorno l’oroscopo di Paolo Fox dice che siete vincenti e saccenti, forti e determinate, innamorati della vostra vita e magari anche di una persona che se è stata messa al bando tra ottobre e novembre, potrebbe essere anche recuperata. Ogni tanto dite che necessità fa virtù, non seguite l’istinto ma seguite la ragione. Forse il cuore non è d’accordo con le vostre scelte fatte nel passato.