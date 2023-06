Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 5 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: buone notizie in amore perché sta tornando il romanticismo e una forte intesa nel tuo rapporto di coppia. Se invece alcuni rapporti proprio non vanno, non cercare di ricucirli a tutti i costi. Sul lavoro hai la possibilità di studiare con calma qualche nuova iniziativa. Il tuo stomaco ultimamente è molto delicato, cura di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi potresti trovare qualcuno che ti guardi con più interesse. Finalmente dopo tanta confusione torna un po’ di stabilità. In ambito lavorativo, se hai aperto da poco un’attività o ti è stato affidato un incarico di rilievo, ogni tanto ti passa per la testa di mollare tutto. Ti senti più agitato del solito, cerca di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: c’è qualcosa che ti fa essere teso e preoccupato, cerca di essere più tollerante, altrimenti te la prenderai con tutti. Ormai non vivi più emozioni intense da molto tempo. Sul lavoro ti consiglio di essere prudente, soprattutto con i nuovi investimenti e prima di firmare un contratto, controlla bene tutti i documenti. Ti senti un po’ debole.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: nella giornata di oggi le amicizie sono poco protettive nei tuoi confronti. La Luna in opposizione ti porterà ad essere impreciso e disordinato. In ambito lavorativo oggi farai meno progressi, ma le stelle promettono tanta forza e tanto dinamismo per il futuro. A fine giornata sarai molto teso e ansioso.