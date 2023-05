Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 5 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: se ti trovi in mezzo a due relazioni, è meglio che tu non faccia passi falsi, potresti avere un momento di tensione con una persona nata sotto il segno del Cancro. La giornata di oggi è migliore rispetto a quella di ieri. Sul lavoro, abbandonati al tuo istinto e lasciati andare, ma sempre con la giusta prudenza. Sei in difficoltà perché vorresti fare tante cose in più. Fai attenzione alla tua salute perché è un po’ in calo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la Luna è ancora in opposizione, per questo non riesci a raggiungere il tuo equilibrio. È successo qualcosa con il tuo partner, ma devi smetterla di tirare fuori cose che riguardano il passato. Sul lavoro evita polemiche inutili, anzi inizia a pensare a quello che dovrai fare a cominciare da domani. Ti senti molto affaticato, ma non preoccuparti perché da domenica le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se il tuo rapporto di coppia ha vissuto momenti di crisi, questo è il momento giusto per poter recuperare. Sei molto preoccupato per una persona che non sta bene, in ogni caso devi cercare di superare tutte le complicazioni che ci sono state e andare avanti. Se devi discutere, fallo entro la giornata di sabato. In ambito lavorativo devi risolvere un problema, sfrutta al meglio questo momento, ma evita di confrontarti con persone che non sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Cerca di ritrovare la tua serenità, ne hai davvero bisogno!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: tra la giornata di oggi e quella di domani potrai recuperare un sentimento valido, c’è qualcosa di speciale nell’aria e vedrai che il pomeriggio andrà ancora meglio. Sul lavoro, non puoi pretendere di risolvere tutti i problemi dall’oggi al domani, ma già dalla prossima settimana potrai ripartire nel migliore dei modi. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico.