Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Siamo entranti nel vivo del mese di marzo, che sarà promettente per alcuni segni zodiacali. Ma intanto vediamo come andranno le cose nella giornata del 5 marzo secondo l’ultimo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Sebbene Marte e Venere siano dalla vostra parte, in questa giornata di martedì potrebbero affiorare parecchi dubbi che riguardano soprattutto l’amore. Solo chi è felicemente single potrà avere la possibilità di rimanere sereno, anche se permane la voglia e il desiderio di trovare un partner. Nel lavoro state cercando qualcosa di nuovo che vi consenta di trovare nuovi stimoli. Anche perché ciò che state facendo non vi stimola più.

Oroscopo Toro: Venere dissonante di certo non giova al vostro rapporto di coppia. Ultimamente avete dovuto mettere in chiaro molte cose con il vostro partner e pertanto è rimasto ancora un po’ di livore e di tensione con il vostro partner. La cosa giusta da fare, in questo momento, è cercare di allontanare ogni polemica e di cercare di trovare un nuovo equilibrio nel rapporto. Nel lavoro dovrete evitare di prendere decisioni dettate solo dal puro istinto. Meglio aspettare maggio per fare scelte importanti.

Oroscopo Gemelli: La Luna non è più opposta e questo vi aiuterà a vivere i sentimenti con più partecipazione e minore angoscia. Ultimamente sono affiorati parecchi dubbi su se e come proseguire il vostro rapporto di coppia. Adesso avete decisamente le idee più chiare su ciò che volete fare in futuro. Cercate di gestire bene il vostro rapporto di coppia, evitando inutili tensioni. Anche Venere adesso vi è amica e quindi vi consentirà di vivere con meno tensioni le relazioni interpersonali.

Oroscopo Cancro: La Luna in opposizione non vi consente di vedere chiaro il vostro futuro. Siete un po’ disorientati e non sapete quale perscorso intraprendere. Secondo l’oroscopo del giorno, questa fase di blocco iniziata nella prima parte del mese scorso, è destinata ancora a protrarsi per un po’. Il vostro errore è quello di pensare che un sentimento è veramente importante solo se genera sofferenza. Se volete organizzare qualcosa di importante con il partner, dovrete aspettare la giornata di domenica.

Oroscopo Leone: Marte e Venere in opposizione potrebbero frenare la vostra esuberanza e rendervi un po’ nervosi. La realtà è che volete fare troppe cose e siete degli inguaribili perfezionisti. Magari qualcuno vi ha assegnato un ruolo di responsabilità e non volete sfigurare. Cercate di non stressarvi troppo se qualcosa non dovesse girare per il verso giusto. A volte può capitare anche a voi di incappare in qualche distrazione. In amore siete attratti da persone folli e stravaganti, anche se le stelle vi consigliano di non esagerare.

Oroscopo Vergine: Il fatto che state vivendo un periodo di calma piatta può essere una buona notizia, soprattutto perché provenite da un periodo burrascoso. Nelle giornate del 5 e del 6 marzo sarà più facile ritrovare il vostro proverbiale equilibrio interiore. Anche se qualcosa dovesse girare storto, adesso siete pronti ad accettare ogni situazione negativa senza farne un dramma. Entro maggio sarete chiamati a fare delle scelte importanti che riguardano il lavoro.

Oroscopo Bilancia: Venere in buon aspetto vi indurrà a liberarvi da tutti quei pesi che vi angosciano. Adesso siete pronti a dire tutto quello che pensate senza alcun timore reverenziale. Se nel lavoro c’è qualcuno che non sta facendo il proprio dovere, adesso vi sentite pronti a far valere le vostre ragioni. In amore siete in cerca di chiarezza e di equilibrio. Se avete accanto un partner che vi sta causando qualche tensione, sarà il caso di stimolare un confronto costruttivo per venirne a capo.

Oroscopo Scorpione: Venere contraria vi indurrà a non scaldare gli animi soprattutto se si parla di questioni sentimentali. Non è questo il momento di prendere di petto situazioni negative. Meglio rinviare ogni confronto a tempi migliori, Secondo l’Oroscopo del giorno, il lavoro prenderà il sopravvento su tutte le altre questioni. Non siete particolarmente in vena se si parla di sentimenti. Se una persona si sta interessando a voi, in questo momento siete poco propensi ad iniziare una nuova relazione.

Oroscopo Sagittario: In questo momento siete come un fiume in piena che ha voglia di creare e fare cose nuove anche per dimostrare agli altri il proprio valore. Avete mille idee per rendere il vostro futuro più armonioso ma anche per incassare qualche soldo in più. Siete più intenzionati che mai a superare ogni ostacolo soprattutto con l’arma dell’ottimismo, che è una delle vostre risorse migliori. L’unico neo è qualche ritardo nel lavoro che vi sta facendo innervosire.

Oroscopo Capricorno: Giove in buon aspetto porterà nella vostra vita una ventata di ottimismo e di positività. Tutti quei problemi che negli ultimi tempi vi hanno tolto il sonno, adesso non vi interessano più. Volete solo vivere in armonia con voi stessi e con gli altri, mettendo da parte tutti quei pensieri e quelle preoccupazioni che per tanto tempo hanno avvelenato le vostre giornate. La giornata di domenica sarà davvero propizia per organizzare qualcosa di stimolante.

Oroscopo Acquario: C’è una nuova aria nella vostra vita. Avete un forte desiderio di ritrovare l’armonia con voi stessi e con gli altri. Sapete quello che volete e volete tirare dritti verso i vostri obiettivi. Adesso è il momento giusto per togliervi delle belle soddisfazioni personali e di farvi circondare solo da persone realmente positive. Il vostro vero difetto è che non sapete aspettare il momento giusto per mettervi in gioco, ma volete farlo sempre e subito anche a dispetto degli eventi.

Oroscopo Pesci: Secondo l’Oroscopo del giorno, se c’è un contratto da firmare o un accordo da concludere, questo è il momento di affondare il colpo, senza tentennamenti. A partire da lunedì prossimo ci sarà Venere nel segno a darvi manforte soprattutto in amore. Tutte quelle ansie che avete vissuto nei giorni passati, adesso saranno dissipate. Finalmente ci saranno tutte le condizioni per ritrovare l’armonia nella coppia e, più in generale, nei rapporti con le persone alle quali tenete di più.