Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, sabato 6 gennaio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2024: Ariete

In questo periodo vi sentite carichi a mille e volete realizzarvi in tutti gli ambiti della vostra vita. A partire dal lavoro dove le vostre capacità e il vostro impegno verranno finalmente premiati, attenzione però a non strafare. È tempo di essere decisi anche in amore, nessuna perplessità, volete rendere chiari i vostri sentimenti e nessuno potrà fermarvi.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2024: Toro

Vorreste fare 100 cose tutte insieme ma purtroppo state attraversando qualche difficoltà a livello economico che vi costringerà a tirare il freno a mano. Evitate di fare il passo più lungo della gamba e agite con cautela. Questo però non vi impedirà di sorprendere il vostro partner con una sorpresa: ricordate, a volte le cose piccole sono le più gradite.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2024: Gemelli

Dopo qualche giorno buio, finalmente oggi tornerete a essere ottimisti e a vedere tutto più rosa. I progetti sui quali state lavorando piano piano si realizzeranno anche se non sarà una cosa immediata. Marte e Venere sono dalla vostra parte e questo porterà benefici sotto ogni punto di vista. Anche in amore la situazione potrebbe migliorare in maniera evidente.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2024: Cancro

Marte in opposizione vi ha creato qualche grattacapo, del quale avreste fatto volentieri a meno, con i colleghi di lavoro. A volte il saper ascoltare e cercare di risolvere tutto con il dialogo sono la scelta migliroe da fare. Cercate di non gettare benzina sul fuoco, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Dal punto di vista delle relazioni ci sarà qualche taglio da fare. Meglio mettere da parte quelle persone che creano solo rogne e non portano mai nulla di buono.