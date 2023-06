Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 6 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questa sera ci saranno un po’ di tensioni, quindi stai attento. Le coppie di lunga data devono trovare qualche escamotage per evitare di annoiarsi troppo. Oggi sei nervoso a causa della Luna che è contraria. Sul lavoro sarai richiesto e farai partire i tuoi progetti, anche se adesso fai tutto con più fatica. Nel complesso quella di oggi è una giornata strana e almeno fino a domani cerca di essere prudente.

Oroscopo Paolo Fox Toro: alcune coppie stanno vivendo un momento di verifica, le cose che nascono oggi invece, vanno abbastanza bene. Sul lavoro avrai tante nuove idee che però verranno sviluppate in futuro e se devi firmare dei contratti, controlla tutto nel minimo dettaglio. Bene per la tua salute perché stai vivendo una fase di recupero, ma attenzione a non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se stai vivendo una storia in maniera ufficiale entro la fine del mese darai un ultimatum al tuo partner perché non sei più disposto a scherzare. Potrebbe arrivare una bella notizia come ad esempio un figlio per le giovani coppie. Sul lavoro avrai tanti impegni da sbrigare. A fine giornata sarai un po’ nervoso, cerca di rilassarti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: c’è bisogno di una svolta nella tua vita affettiva, mantieni il tuo entusiasmo e ottimismo. Sul lavoro ti consiglio di non idealizzare troppo le persone, altrimenti potresti rimanere vittima di qualche imbroglio. Ultimamente sei troppo stressato, devi adottare dei ritmi più moderati, non puoi stare sempre a mille.