Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 6 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: ultimamente sei un po’ troppo nervoso, ma da domenica le cose dovrebbero sistemarsi, quindi almeno per oggi evita le tue solite polemiche inutili. Sul lavoro hai sempre tante cose da fare, ma cerca di dare il massimo e vedrai che presto arriveranno tante soddisfazioni, ricorda che con l’impegno si ottengono molte cose. Buone notizie per la tua salute perché fisicamente ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: cerca di lasciare alle spalle il passato e guarda avanti, non vale la pensa rivangare alcune cose del passato che ormai non fanno neanche più parte della tua vita. Sul lavoro, finalmente i tuoi sforzi sono stati ripagati e hai ottenuto le conferme che aspettavi da tanto tempo, in fondo te lo sei meritato. Concediti un po’ di relax, ne avresti davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà, perciò affronta quella persona che stai evitando da tanto tempo e di’ le cose come stanno, rimandare ulteriormente la faccenda, non ti aiuterà di certo. Se sei single, dovresti frequentare posti nuovi per fare delle nuove conoscenze, magari potresti incontrare una persona che fa al caso tuo, mai dire mai! Fai attenzione sul lavoro, c’è qualcuno che vuole metterti i bastoni tra le ruote. Cerca di non fare tardi stasera.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: finalmente domani Venere entrerà nel tuo segno e le cose andranno decisamente meglio. In ogni caso, anche se sei sotto stress, cerca di mantenere la calma al lavoro e soprattutto evita polemiche inutili. Per quanto riguarda la tua salute, va molto meglio, ma dovresti evitare di fare sforzi eccessivi, perciò concediti un po’ di relax.