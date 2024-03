Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le stelle potrebbero essere molto positive, ma anche negative. Commettere qualche sbaglio potrebbe persino rivelarsi necessario. Scopriamo insieme cosa fare e non secondo l’oroscopo del 6 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Mercoledì e venerdì sono giornate di recupero con un quadra astrale decisamente migliore rispetto agli ultimi giorni. C’è da essere contenti, poiché la crisi è ormai passata, la tempesta è alle spalle, e con un cielo sgombro da nuvole, davanti a voi si apre un futuro che vi sorride. Questo miglioramento comprende la sfera dell’amore. A una cosa bisogna fare attenzione, agli affari, ci vuole cautela.

Oroscopo Toro: Le stelle non sono negative, ma nemmeno si può dire che indichino fortuna e benessere psicofisico. Infatti, permane in voi una certa pigrizia o apatia, e vi sentite molto stanchi in tutti i sensi. Non vi resta che prendere un po’ di fiato, ci vuole un po’ di relax. Pertanto, tenetevi alla larga dalle discussioni e vedrete che riuscirete a caricare le batterie per farvi trovare pronti ad affrontare un fine settimana da protagonista.

Oroscopo Gemelli: Questi primi giorni della settimana trascorreranno senza sussulti. È un cielo che non presenta stelle o pianeti che vi portano fortuna, ma nemmeno influssi negativi. Possiamo dire che saranno giornate di riflessione e preparazione mentre si attende un grande sabato accompagnato da una domenica in lieve calo. Detto questo, cercate di pianificare quelle che sono le priorità nei prossimi giorni. Nessuna indicazione particolare sul fronte lavorativo e dell’amore.

Oroscopo Cancro: Il problema principale per la maggior parte delle persone, è che restano attaccate al passato, specialmente se ci sono state sofferenze. Paolo Fox chiede di metterlo da parte e pensare al presente. È facile a dirsi ma è difficile da mettere in pratica, questo lo si sa, ma è il caso di dire che il passato non deve influenzare il presente in cui metterete le basi per un futuro possibilmente soddisfacente.

Oroscopo Leone: La Luna è nel vostro segno e tocca anche Marte e Mercurio: cosa significa questo? Potete gioire perché si tratta di un fenomeno astrologico che può portare grandi privilegi. Fate bene ad avere grandi aspettative, importanti novità sono in arrivo già a partire dai prossimi giorni. È importante prepararsi anche ad eventuali cambiamenti, nel frattempo continuate a fare quello che di solito fate quotidianamente.

Oroscopo Vergine: Paolo Fox vi ricorda che a giugno avete passato un momento molto delicato e difficile, oppure ci sono state tensioni nel rinnovo di un contratto o di una collaborazione. Adesso, finalmente la qualità del vostro lavoro è stata riconosciuta come aspettavate da molto tempo, e questo migliora l’umore e rende più sicuri. Questa autostima può influenzare in modo positivo anche il campo sentimentale.

Oroscopo Bilancia: Se vi aspettate grandi notizie, opportunità o cambiamenti, avete sbagliato giornata. L’oroscopo di Paolo Fox prevede un giorno di routine, che mette in risalto la linearità dei vostri gesti e atteggiamenti. Siete oltremodo disturbati dalle persone che in generale sgomitano in qualsiasi frangente, anche per fare la fila in banca, fino a dare spallate sul lavoro ai colleghi per farsi belli verso il capo. Detestate tutto ciò.

Oroscopo Scorpione: Mercoledì e venerdì rappresentano due giornate un po’ particolari nelle quali potreste nuovamente avere una visione della vita un po’ nebbiosa. Se può esservi d’aiuto, pensate che tali giornate capitano a tutti quanti e che l’atteggiamento giusto è dargli poco peso. Non abbattetevi e pensate che ci saranno tanti giorni positivi, sia in famiglia che nell’amore, ma anche sul fronte lavorativo.

Oroscopo Sagittario: Non è certamente nei desideri delle persone quello di toccare in fondo. Ma resta solitamente l’unico modo per darsi forza e risalire la china. Secondo Paolo Fox molti di voi sono stati davvero pesanti i primi mesi dell’anno, ma saranno utili per prendere consapevolezza di quali sono gli obiettivi che volete raggiungere nel lavoro, ma anche di cosa desiderate da una relazione d’amore.

Oroscopo Capricorno: Finalmente una buona notizia, le stelle sfavorevoli, nervose e agitate degli ultimi giorni e che vi hanno fatto sentire insofferenti e sfiduciati non ci sono più nel vostro cielo astrale. Adesso è il momento di approfittare di questa nuova condizione, per rilassarsi, riflettere, recuperare le energie psicofisiche e come recitava uno spot pubblicitario: per tornare in forma!

Oroscopo Acquario: Mercoledì e giovedì sono due giornate in cui avverti che niente gira come vorreste. Le cose non vanno perché ci sono situazioni complicate da sbrogliare, i rapporti con gli altri sono troppo tesi, insomma, così non se ne esce. Il consiglio di Paolo Fox è di rimanere calmi e non farsi prendere dall’agitazione o peggio dallo sconforto, arriveranno giornate migliori.

Oroscopo Pesci: Giovedì e venerdì sono due giornate interessanti, specialmente per recuperare nei sentimenti. Questo significa che la giornata di domani non riceverà scossoni e trascorrerà in pace ma anche in modo monotono. L’umore non sarà certamente dei migliori. Attenzione, potrebbe tornare dal passato una persona che complicherà le vostre cose. La scelta più saggia è tenerla lontana senza mezzi termini o perplessità.