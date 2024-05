Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Saranno in arrivo riconferme sul lavoro dopo un periodo pesante, ma c’è anche chi dovrà fare i conti con il proprio rapporto d’amore di lunga data. Scopriamo insieme le previsioni di Paolo Fox contenute nel suo oroscopo del 7 maggio.

Oroscopo Ariete: Periodo buono per i sentimenti e per il ritorno di emozioni forti, l’ideale per chi vuole rilanciare la passione e rimettersi in gioco in amore ma non solo; chi ha chiuso da poco una relazione non deve scoraggiarsi proprio ora perché il passato non influenzerà così tanto, anzi… bene anche i single e le persone che non vogliono storie lunghe, ce n’è davvero per tutti i gusti! In ogni caso c’è un po’ di stanchezza quindi dedicate il giusto tempo al riposo. Siete stuzzicati da un progetto importante in vista dell’estate o dal rinnovo di un programma che vi piace.

Oroscopo Toro: Venere transita nel vostro segno e vi spingerà a dire cose di cui fino a qualche mese fa non avreste mai pensato di parlare, fatevi sentire perché c’è qualcuno che vuole approfittarsi di voi e non va affatto bene! Periodo di scelte, in positivo, per chi ha una storia importante: fidatevi delle influenze positive di Giove e Saturno, gli unici che potrebbero non beneficiare di questi astri favorevoli sono i single e i separati da tanto tempo e lì bisogna capire se il passato rappresenta un ostacolo talmente consistente da bloccarvi così… cercate di voltare pagina! La remissione sul lavoro, intanto è finita ma qualcuno mette alla prova il vostro ruolo in un gruppo…

Oroscopo Gemelli: Torna la voglia di libertà e di indipendenza che però potrebbe mal sposarsi con un discorso legato al rapporto di coppia, soprattutto se la relazione va avanti da tempo e magari ha perso un po’ di smalto. Allarme discussioni con il partner, ne usciranno bene solo le persone che hanno una storia basata non solo sulla fisicità ma anche sull’amicizia. Questo resta un periodo buono per i nuovi incontri, considerato che siete ancora in una fase di trasformazioni che si amplificherà ancor di più nella seconda parte dell’anno. Potreste dover fare scelte diverse rispetto al passato o prendere decisioni su faccende che avete rimandato troppo a lungo!

Oroscopo Cancro: É il momento giusto per verificare la tenuta di una storia e di un sentimento, le coppie più forti non dovranno preoccuparsi ma quelle in crisi potrebbero essere costrette ad una revisione interiore per capire cosa davvero non va. L’importante sarà non scaricarsi colpe a vicenda ma pensare solo a come uscirne bene! In arrivo riconferme sul lavoro dopo un periodo pesante, il mese di aprile vi ha costretto a battere i pugni sul tavolo per ottenere qualcosa e sembrerebbe essere servito a qualcosa!

Oroscopo Leone: Venere critica potrebbe creare qualche scompiglio d’amore, le storie più stabili e durature non avranno problemi ma quelle nate da poco saranno sottoposte a un po’ di stress. Attenzione, tra l’altro, a trascurare i sentimenti e le relazioni perché state dando troppo spazio al lavoro… il rischio è di perdere la passionalità e farsi “inghiottire” da una routine monotona. Da una parte così tanta attenzione alla sfera professionale è comprensibile, visto che vi è stata affidata una missione importante o state per ricevere una proposta validissima. State programmando la vostra rivincita da giugno, cercate solo di trovare un equilibrio tra lavoro e amore.

Oroscopo Vergine: Al contrario degli amici del Leone, Venere riavvicina le coppie che per qualche motivo sono state lontane: accordo in vista per i separati e, in generale, clima più rilassato e godibile in ambito amoroso. La burrasca degli ultimi giorni sembra essere alle spalle, ora le stelle sono confortanti e danno più spazio ai vostri desideri. Siete un po’ preoccupati per la sfera economica, forse non avete abbastanza risorse (rispetto a quanto vorreste o vi aspettereste) e Giove vi invita a curare di più alcune questioni legali o vecchi sospesi. Vi aspetta una fase di benefici e vantaggi che vi faranno respirare!

Oroscopo Bilancia: É tempo di mitigare vecchie tensioni legate al passato, non permettete a queste problematiche di “tornare protagoniste” nelle vostre vite e crearvi problemi. Qualcuno sta cercando di dominarvi instillando in voi qualche dubbio, non cadete in inutili provocazioni o sensi di colpa inesistenti perché questa è la strategia di chi vuole sgambettarvi o rendervi incerti… soprattutto se avete in mano qualcosa di ambito e interessante che alcune persone hanno messo nel mirino. In ogni caso sono favoriti gli studenti e tutti coloro che vogliono iniziare un progetto. Occhio anche a Giove che nella seconda parte del 2024 inizierà un transito importante!

Oroscopo Scorpione: Siete ansiosi e agitati a causa di Venere opposta, fatevi scivolare tutto addosso perché le cose non vanno affatto così male e si tratta solo di una fase passeggera. Sicuramente c’è un po’ di incertezza, che va avanti da qualche giorno e vi condiziona, e non siete molto fiduciosi riguardo le storie nate da poco ma sul lavoro è un’altra musica; si avvicina il rinnovo di un accordo e vivrete giornate speciali, interessanti e molto stimolanti. C’è anche il rischio di discutere con una persona invidiosa o che vi ha criticato, non datele troppo peso e andate avanti per la vostra strada.

Oroscopo Sagittario: In questo periodo purtroppo non potete pretendere chissà quali garanzie, sia in amore che sul lavoro, e dovrete proseguire sul vostro cammino in maniera coraggiosa: in alcuni casi potrebbe anche rivelarsi necessario rischiare ma non avete altra scelta, le stelle non sono particolarmente rassicuranti quindi valutate bene quali battaglie intraprendere e dove, invece, essere più cauti. Ciò non significa che partite sempre a spron battuto o che andrete incontro solo a esperienze negative, anzi… vi attendono gioie e soddisfazioni ma dovrete essere vigili e attenti.

Oroscopo Capricorno: State iniziando ad avvertire l’influenza positiva di Venere favorevole, vi sembrerà come di dimenticare tutte le cose negative successe finora! Questo pianeta può fungere da vero “anestetizzante” e aiutarvi a concentrarvi sulle cose che contano davvero, soprattutto in amore dove anche i single più convinti e incalliti avranno voglia di conoscere persone nuove e potranno fare incontri particolari. Bene anche i progetti di lavoro che nascono adesso, i contatti e le nuove alleanze: insistete su questo tasto e presto avrete ottime notizie!

Oroscopo Acquario: Alcuni di voi sono reduci da situazioni d’amore scomode (o addirittura problemi gravi) ma dovranno sforzarsi di andare avanti; se una storia è finita bisogna chiudere quel capitolo, voltare pagina e proseguire circondandosi di persone che vi vogliono bene, se invece ci sono delle cose da chiarire fatelo il prima possibile per evitare di portarvi dietro strascichi pericolosi. Sul lavoro invece sta crescendo la voglia di cambiamento ma attenzione, non fate scelte drastiche prima della fine di maggio e non siate precipitosi! Avete tutto il tempo per decidere, state attenti anche a colleghi e collaboratori falsi.

Oroscopo Pesci: Giove e Venere favorevoli, a cui si unisce una Luna in ottimo aspetto, vi regalano un altro giorno speciale e valido: soluzioni, vantaggi, benefici e chi più ne ha più ne metta vi vedranno protagonisti in queste 24 ore e per buona parte della settimana! In amore sarà davvero dura non provare un sentimento per qualcuno che vi intriga, anche se si tratta di una persona conosciuta da poco, perciò fatevi avanti e approfondite la conoscenza. Nel lavoro saranno favoriti i contatti, le novità e le riconferme.