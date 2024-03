Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oroscopo Ariete: La Luna benevola vi infonde vitalità ed energia, quelle risorse che fanno la differenza e che ultimamente sono venute meno… Questa sarà una giornata buona per rimettervi in forma dopo le difficoltà alle quali avete dovuto far fronte le settimane passate, un periodo complicato in cui qualcuno ha addirittura pensato di chiudere un progetto o mandare tutto all’aria. Quando succede questo il consiglio migliore è quello di fermarsi e riflettere bene su cosa sta andando male e soprattutto perché, a maggior ragione se si tratta “solo” di pianeti opposti e di momenti passeggeri.

Oroscopo Toro: La Luna dissonante porta pesantezza, fiacca, poche energie… dovrete essere particolarmente prudenti nei rapporti con gli altri e soffocare l’impulso di reagire in maniera nervosa, dettata dall’ira e dalla voglia di “farsi sentire”. Il riscatto arriverà presto, anche se ora magari non vi serva, ma la dimostrazione sono i buoni risultati che state avendo sul lavoro; non adagiatevi sugli allori però, se avete vinto una sfida sul lavoro restate concentrati e continuate a lavorare per i prossimi obiettivi!

Oroscopo Gemelli: Venere, Marte e La Luna sono in aspetto buono e armonioso, scenario che vi aiuterà a dimenticare e mettervi alle spalle alcune sofferenze recenti. C’è bisogno di recuperare un po’ di spensieratezza in più, leggerezza e positività; il primo passo è quello di circondarsi di persone dinamiche e con “voglia di vivere”, che possano ispirarvi e scuotervi con la loro energia in modo da scrollarvi di dosso ansie, paranoie e brutti pensieri.

Oroscopo Cancro: Anche voi, come gli amici dei Gemelli, vi state liberando della Luna in opposizione e tutto vi sembrerà più roseo, sia in famiglia che con il partner e sul lavoro. Approfittate di questo ritrovato ottimismo per fare più spazio ai sentimenti e all’amore, che siate in coppia o meno, alla possibilità di innamorarvi nuovamente dopo un periodo di solitudine e a quella di riaccendere la passione in una relazione in cui, purtroppo, a causa dei tanti impegni si è stati meno insieme.

Oroscopo Leone: In questa giornata c’è il grande rischio di ritrovarsi al centro di critiche o recriminazioni, state quindi attenti alle parole e lasciatevi scivolare addosso alcune brutte espressioni nei vostri confronti. Si tratta di una conseguenza di Luna, Venere e Marte in opposizione che potrebbero concedervi poco margine di azione, meglio aspettare che le acque si calmino (sotto ogni aspetto) piuttosto che alzare polveroni e creare problemi. Andrà meglio man mano che vi avvicinerete al weekend e soprattutto all’inizio della primavera.

Oroscopo Vergine: É giunto il momento di rimettervi in moto, tornare in azione ed essere protagonisti! La vostra ripresa, iniziata a febbraio, procede un po’ a singhiozzo e, nonostante la prima parte dello scorso mese sia stata soddisfacente e sembrava poteste uscire dal tunnel, negli ultimi giorni avete dovuto fare i conti con uno stop forzato o nuovi rallentamenti. É tempo di ripartire, adesso le stelle sono favorevoli e non ci sono particolari ombre. Fatevi valere!

Oroscopo Bilancia: Siete pronti ad esporvi grazie al favore di Venere, di Marte e della Luna: è tempo di dire ciò che pensate, esprimere la vostra opinione su qualcosa (soprattutto se si tratta di un progetto al quale state lavorando con impegno e coinvolgimento) e magari dare qualche consiglio su come ci si dovrebbe muovere. Se fino al mese scorso vi siete sforzati di tenere sotto controllo la rabbia e la tensione nervosa, perché magari non era tempo di farsi sentire, d’ora in avanti pretendete più chiarezza e rispetto da parte degli altri perché somatizzare non fa bene!

Oroscopo Scorpione: Con la Luna in quadratura dovrete essere prudenti con il partner, rimandare ogni discussione importante almeno alla prossima settimana ed evitare polemiche. Nemmeno Marte e Venere sono in posizioni favorevoli quindi non sfidate le stelle, mordetevi la lingua se sentite il bisogno di scatenare il putiferio (anche se magari avreste ragione nel farlo) perché i risultati che otterreste adesso sarebbero senz’altro negativi e controproducenti. Attendete tempi migliori e poi potrete parlare!

Oroscopo Sagittario: Forza, energia ed entusiasmo coloreranno questa giornata: il fuoco, ovvero il vostro elemento, vi darà quella spinta in più per riavvicinarvi alla vostra forma ideale, a ritrovare lo smalto dei tempi migliori e mettervi finalmente alle spalle un periodo negativo, di attese infinite e magari anche di risultati non soddisfacenti. Non siete più disposti ad accontentarvi né a fare passi indietro per compiacere gli altri, in amore ma soprattutto sul lavoro visto che volete spiccare il volo senza essere limitati o manovrati per chissà quali scopi!

Oroscopo Capricorno: Giornata stimolante per i nati sotto questo segno, riguardo tutti i punti di vista: potreste fare un incontro interessante, conoscere una persona che vi intriga e di cui vi interesserebbe approfondire la conoscenza, oppure buttarvi in un nuovo progetto di lavoro da cui trarre ottimi riscontri. Che voi decidiate di dare priorità ai sentimenti o alla sfera professionale, infatti, le stelle saranno con voi e vi favoriranno in ogni caso! Sfruttate questa congiunzione astrale anche per fare una richiesta, ci sono buone possibilità di essere accontentati.

Oroscopo Acquario: Dedicate questa settimana all’amore, ai sentimenti, alle emozioni del cuore e alle relazioni da vivere con sincerità e intensità: è un buon periodo per concentrarvi sulla sfera sentimentale, l’influsso benevolo di Marte, Plutone e della Luna non è da ignorare e ve ne accorgerete molto presto! Avete voglia di circondarvi di persone che vi dimostrino il loro affetto, voi stessi avete il cuore bello pieno perciò non rovinate tutto con ansie o intenzioni di discutere proprio in queste 24 ore!

Oroscopo Pesci: É il momento di scrollarvi di dosso ansie e paure, brutte sensazioni che vi hanno condizionato nelle settimane passate: avete dovuto affrontare problemi, sia sul lavoro che in amore, spesso anche uno dietro l’altro e questo vi ha portato a mettervi sulla difensiva e soprattutto a non sbilanciarci più di tanto! Ora però sta per iniziare una fase molto positiva, con pianeti a favore e un gran bel cielo, quindi recuperate presto la fiducia persa e datevi da fare per risalire la china e prendervi ciò che volete!