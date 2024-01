Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Più o meno tutti hanno ripreso la propria routine lavorativa, scolastica e quotidiana. In questo nuovo anno, in cui come sempre ci sono segni zodiacali più o meno fortunati, vediamo come andranno le cose giorno per giorno. Ecco l’ultimo oroscopo di martedì 9 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Cari Ariete, c’è molta frenesia in questi giorni, d’altronde tutto gennaio è un mese particolare, con ampia possibilità di agire senza limiti, valido anche per i sentimenti. Qualcuno è rimasto bloccato, indeciso, incerto? Può ripartire! In questa situazione c’è chi ha dovuto analizzare dettagliatamente i propri progetti, le coppie più solide potrebbero entro l’estate condividere un grande progetto o pensare di realizzare un grande evento. Queste giornate invitano a fare il punto della situazione in ambito lavorativo. Novità in vista nei prossimi mesi.

Oroscopo Toro: Cari Toro, volete fare sempre le cose con calma, non rischiate mai più del dovuto. Ma ultimamente, questa tendenza alla cautela sta diminuendo, al posto suo c’è una grande ribellione, che a volte sconfina nell’impazienza se a dicembre c’è stato un calo nel lavoro. Ed ecco perché alcuni precipitano gli eventi o vogliono fare dei cambiamenti diversamente dal passato. Le giornate migliori di un periodo che trova protagonista anche l’amore. Attenzione, potrebbero esserci delle persone che vogliono farvi fare cose che non gradite, piedi di piombo con Leone e Scorpione.

Oroscopo Gemelli: Cari Gemelli, le storie nate a gennaio non sembrano attendibili, ci sono problematiche da risolvere in casa, preoccupazioni per un familiare, e le relazioni che sono già in crisi dovrebbero essere poste sotto controllo. Paolo Fox mette l’accento su questa giornata perché potrebbero esserci dei ritardi o situazioni da risolvere. Quindi, se in casa e nei rapporti con gli altri qualcosa non è stato chiarito, sarà possibile farlo. Avete proprio bisogno di serenità. La giornata potrebbe essere stressante.

Oroscopo Cancro: Cari Cancro, la parola d’ordine è prudenza! Qualsiasi cosa dobbiate affrontare in questa giornata, magari una discussione importante. Se ci sono problemi sul lavoro con altri, si devono risolvere prima di mercoledì, poi la Luna sarà in opposizione. Chi ha un amore poco chiaro deve essere più prudente. Nella parte centrale della settimana, Paolo Fox consiglia di agire con grande calma, perché potreste sentirvi nervosi e agitati. Tutto questo non limita le ambizioni di un 2024 che alla fine sarà attivo e positivo.