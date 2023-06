Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 9 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi sei molto agitato, quindi non escludo che tu possa discutere con qualcuno, il mio consiglio, in ogni caso è quello di non alzare troppo i toni. Sul lavoro si prospetta un periodo favorevole grazie alle stelle che sono dalla tua parte, ma c’è da dire che anche tu ci hai messo del tuo. Questa sera riposati e non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sono tornati nuovamente i litigi di coppia, forse tu e il tuo partner dovreste passare un po’ di tempo separati per schiarirvi le idee. Cerca di mantenere la calma anche nell’ambiente lavorativo, ultimamente stai avendo troppe discussioni. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti fare un po’ di movimento, vedrai che ti sentirai subito meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le cose sembrano andare meglio e tu sei anche più tranquillo perché hai maggiore consapevolezza di te stesso. In ambito lavorativo, presto arriveranno tante belle novità a tuo favore, giocati al meglio questa opportunità. Bene per la tua salute perché ti senti meglio, in ogni caso cerca di non strafare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi non sei in gran forma, infatti ti senti un po’ strano, forse sarebbe meglio non fare passi troppo azzardati. In ambito lavorativo, tutto procede a gonfie vele grazie ai tuoi progetti che hanno avuto un grande successo. A fine giornata sarai molto stanco, quindi concediti un po’ di relax.