Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, Pasquetta 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di Pasquetta, la Luna in quadrilatero di Giove non toglierà l’entusiasmo degli ultimi giorni. Sarebbe un peccato ignorare questa rinnovata ambizione e voglia di fare. L’unico aspetto negativo di questo periodo è la vostra forma fisica. Se avete difficoltà a decidere su un contratto o un rinnovo, è bene consultare un esperto.

Toro

Oggi potrete contare sull’energia della bella Luna in Capricorno. Utilizzarla per organizzare qualcosa di divertente vi aiuterà a ricaricare le batterie e a ritrovare un po’ di calma. È anche un buon momento per lavorare, perché entro la fine di maggio dovrete impegnarvi per risolvere alcune questioni lavorative piuttosto delicate. Giove in questo segno favorisce chi vuole cambiare, a patto che prenda le decisioni giuste. Sono giorni interessanti per le persone sole.

Gemelli

Finalmente non sarà più retrograda la Luna. Coloro che hanno vissuto una rottura stanno ora dedicando tutte le loro energie al lavoro. Cresce il desiderio di allontanarsi da tutto e di stare da soli per un po’. È necessario essere più diplomatici, prestando particolare attenzione alle relazioni tese. Dovreste fermarvi a capire cosa vi sta succedendo e quale direzione volete dare alla vostra esistenza.

Cancro

Oggi, con la Luna in opposizione, il vostro umore avrà più alti e bassi e potreste essere più lunatici del solito. Siate cauti nei rapporti con gli altri. Fino a venerdì prossimo, Venere sarà in buon aspetto e influirà positivamente su nuove passioni e conoscenze. I single dovrebbero sfruttare al meglio questa opportunità e mettersi in gioco attivamente; la prima metà di aprile sarà un po’ nervosa e ricca di scontri; cercate di essere il più diplomatici possibile fino al 16.

Leone

Oggi sarà una giornata molto interessante. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro o di una nuova carriera, approfittate di queste settimane. Inoltre, da venerdì, Venere tornerà a farsi sentire e darà una grossa mano alle relazioni sentimentali.

Vergine

Come previsto dall’oroscopo di Paolo Fox, la Luna avrà un ottimo aspetto oggi, regalandovi una buona energia. Approfittatene e concedetevi una tranquilla pausa pasquale lontano da problemi e preoccupazioni pratiche. Vi aspetta anche una settimana impegnativa, perché dovete prendere decisioni importanti che riguardano la vostra professione, la vostra proprietà ed eventualmente il vostro negozio.

Bilancia

Oggi la Luna ha un aspetto dissonante. Nuove idee possono svilupparsi in modo convincente, oppure i cambiamenti possono essere già in corso. Attenzione ai momenti di rimpianto o di nostalgia.

Scorpione

Oggi la Luna, Venere e Marte sono in aspetto armonico. Approfittatene per iniziare a superare rancori e tensioni del passato. Se avete avuto un’accesa discussione con un Vergine o un Capricorno, vorrete riallacciare i rapporti e chiarire; entro la fine di maggio dovrete capire cosa fare al lavoro.

Sagittario

Il Sole e Mercurio oggi sono in buon aspetto, quindi il vostro buon umore sarà protetto, anche se state aspettando da giorni una risposta. Considerando che anche Venere sarà di nuovo attiva da venerdì, una storia d’amore che inizia ora potrebbe prendere una piega molto interessante. Attenzione ai tradimenti.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la Luna entra nel vostro segno e vi rimane per 48 ore. Mercurio nel quadrante è causa di incomprensioni e discussioni. I possessori di segni d’acqua potrebbero vivere un po’ di tensione.

Acquario

Anche se non amate molto i giorni di festa, dovreste approfittare di questo bel cielo e trascorrere una piacevole vacanza pasquale con persone divertenti. Molti Acquario vogliono stravolgere la propria vita e ricominciare da zero. Siate prudenti con Toro, Capricorno e Pesci. I prossimi giorni confermeranno se potete fidarvi dei vostri amici.

Pesci

Oggi Marte, Venere e Saturno sono nel vostro segno e la Luna è in aspetto favorevole. Aumenterà la necessità di trovare un nuovo equilibrio, sia nel lavoro che nella vita sentimentale. Potete sforzarvi di farlo nelle prossime settimane. Se vi piace qualcuno, confessateglielo voi stessi. Si prospettano anche nuove proposte di lavoro.