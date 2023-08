Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 1° settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

La Luna in questa giornata di venerdì entrerà nel tuo segno zodiacale formando sabato un ottimo aspetto con Venere. Ecco perché arrivano quarantotto ore in cui sarà possibile chiarire questioni che non vanno e dimostrare la potenza di un amore. Sai che stai vivendo una fase di lotta e devi dimostrare di essere in grado di superare ostacoli che altri hanno posto sul tuo cammino; sia nel lavoro che in amore potrai avere successo, novità positive entro domenica.

Toro

C’è chi ha preferito rimanere single e chi invece in coppia ha dovuto per forza di cose mettere in secondo piano l’amore; da giugno tante sono state le problematiche da affrontare. Bisogna dire che lo stress nel corso degli ultimi mesi è stato eccessivo, non è escluso che qualcuno non si sia sentito bene e abbia bisogno di ritrovare forza. Ecco una fase di recupero e chi ha avuto problemi riguardanti le proprietà avrà buone notizie, qualcosa di ufficioso è già stato rivelato. Ma per conferme scritte o certezze bisognerà aspettare la fine di settembre.

Gemelli

C’è tensione nell’aria, bisogna capire i liberi professionisti e coloro che si sono sentiti messi da parte, in particolare i creativi, hanno una gran voglia di rimettersi in gioco. Chi da dipendente è stato graziato da una sorta di epurazione avvenuta nell’ambito del lavoro, non sente comunque di avere garanzie future. Ciò infastidisce se da anni si lavora a un progetto e si ha la sensazione di dover ripartire da zero. L’amore può rassicurare? I cuori solitari potrebbero già avere una storia, bene sabato e domenica. In questo venerdì c’è uno stato di agitazione da tenere sotto controllo, frutto di un giovedì sottotono, domani va meglio.

Cancro

In questo venerdì sei in recupero. Qui bisogna capire cosa sta accadendo nella tua vita, quali sono i problemi che in questo periodo pesano di più. Ultimamente ci sono state perplessità, a metà mese un piccolo dispiacere. Ora c’è la possibilità di risvegliare i sentimenti, e la prima parte di questo giorno sarà migliore della seconda. L’amore si avvicina. Tu non desideri cambiare, ami le situazioni fisse ma attenzione perché una chiusura recente non sarà ricordata come negativa; si stanno aprendo nuove strade dinnanzi ai tuoi occhi!

Leone

Puoi contare sulla Luna favorevole dal pomeriggio e su un Marte interessante: questi sono pianeti che spingono all’amicizia, all’amore, alle relazioni positive, aiutano nelle risoluzioni di carattere professionale. Ecco perché credo che, sia per lo studio che per il lavoro, dipende dall’età di chi mi ascolta, in questo periodo ci sia tantissima voglia di rivedere alcune questioni personali e di soldi. La dissonanza di Giove, infatti, può portare gli imprenditori a cambiare strategia, vendere quote, risolvere questioni finanziarie importanti. Chi lavora a un progetto o è dipendente avrà responsabilità in più ma si lamenterà per la retribuzione.

Vergine

Come ieri al mattino, risenti ancora di questo stato di forte affaticamento, di nervosismo che potrebbe essere il tema dominante di alcune discussioni da evitare in questo periodo. La tua capacità di analizzare tutto nel dettaglio ti ha permesso di superare una sorta di crisi o cambiamento imposto dalle stelle e dal destino. Infatti, è già da marzo che stai puntando a nuovi obiettivi. Potresti cedere o interrompere qualcosa che non ti interessa più. Vorresti occuparti maggiormente della vita privata, dedicare più tempo agli hobby; ma poi il tuo innato senso di responsabilità comporta inevitabilmente il ritorno a fare cose che vorresti evitare.

Bilancia

Questo venerdì va sfruttato per parlare chiaro, per discutere su qualcosa che non va: sabato e domenica potrebbero essere giornate di piccole o grandi esitazioni. Qui bisogna capire chi è al tuo fianco: se in questi giorni non senti più complicità con una persona dovrai definire il rapporto una volta per tutte. Le tensioni riguardano legami con ex. La giornata, comunque, invita a essere cauti e a fare ordine in certe questioni di lavoro che purtroppo non sono chiare.

Scorpione

Si va avanti verso un periodo migliore: puoi analizzare nel dettaglio tutto quello che ti interessa, grazie al Sole e a Mercurio in aspetto valido. È normale che chi ha chiuso una situazione di lavoro si trovi ad affrontare un nuovo percorso e sia preoccupato. Non ci dimentichiamo che sei governato da Marte, pianeta che in astrologia rappresenta la battaglia: spesso sei proprio tu a dare spazio a contese, nel lavoro e in amore, anche solo per il gusto di vincere, sfidare e sfidarti. Non mancheranno soddisfazioni ma attenzione alle spese.

Sagittario

La posizione della Luna protegge nel pomeriggio, è probabile che la mattinata trascorra in maniera lenta, sulla base di tensioni che potrebbero essere nate ieri. Si prospetta, comunque, un fine settimana migliore. Marte in ottimo aspetto suggerisce di risolvere questioni familiari. L’amore recupera e per molti in questo periodo è un punto di riferimento utile per il futuro. Nuovi accordi da non sottovalutare, ma anche conflitti con chi vorrebbe farti fare cose che non ami. Tra soci e collaboratori è necessario un incontro per definire cose che non vanno.

Capricorno

Quando ti piace un lavoro, ti appassiona un’attività, non conosci limiti ma dovresti almeno per un paio di giorni cercare di riposarti. Lo so che i problemi sono tanti e che alla fine tutti ricorrono a te per risolverli. Inoltre, non tutte le questioni di lavoro sono chiarite, però è inutile star lì a rimuginare dalla mattina alla sera. Il tuo è un segno saggio, che ogni tanto, però, si fissa troppo sui particolari. Alla fine si farà come dici tu. Se possibile non pensare alle contrarietà che hanno investito la sfera sentimentale. Questo è un anno importante per chi può e vuole sposarsi o convivere, e le lontananze in amore vanno abbattute.

Acquario

Questo fine settimana nasce con stelle importanti. Sei in una fase di interesse che riguarda l’attività, non escludo che ci siano anche più chiamate in vista. Manca, però, la definizione di certi rapporti; contratti non sono stati ancora firmati, ma questo non rappresenta un limite, semmai reca agitazione. Quello che in questo periodo resta più in sospeso è la visione dell’amore, non tutti sono in dubbio, ovviamente, ma ci sono ancora questioni da risolvere. Chi in questi giorni vive una relazione part-time non ha alcuna intenzione di farla diventare qualcosa di più impegnativo.

Pesci

È un venerdì interessante ma consiglio sempre una certa cautela nei rapporti; mi auguro che tu non abbia discusso con una persona e dato retta al tuo istinto guidato da Giove e Saturno ancora in aspetto buono. Come ho spiegato di recente, non escludo momenti di difficoltà e conflitti con chi non la pensa come te. È l’effetto di un’opposizione del Sole e di Mercurio, dell’agitazione di chi deve affrontare un nuovo accordo. Entro l’autunno ci saranno novità, devi prepararti per tempo. Saturno nel segno non permette di portare avanti situazioni ambigue, hai bisogno di certezze e le chiederai al più presto.