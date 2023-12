Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 10 dicembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Cari ariete, in questa giornata le stelle parlano d’amore e se siete ancora single potreste conoscere l’anima gemella. Sul lavoro siete più spensierati del solito il che vi fa vivere gli impegni lavorativi con più leggerezza.

Toro

Cari toro, in amore bisogna cercare di non mettere il piede in due scarpe e sul lavoro è arrivata l’ora di cercare più sicurezze.

Gemelli

Cari gemelli, in amore siete sempre un po’ alla ricerca di attenzioni ma non esagerate perché il partner potrebbe stancarsi di questo atteggiamento. Sul lavoro è il momento di decidere da che parte stare.

Cancro

Cari cancretti, il vostro umore oggi non è proprio alle stelle, forse avete solo un po’ più bisogno di coccole e tranquillità. Sul lavoro non siete concentrati ma niente paura, da settimana prossima andrà meglio.

Leone

Cari leoncini, in questa giornata cercate di non provocare troppo il partner e non cercare troppe risposte, meglio aspettare e viversi l’amore con serenità e per quello che è. Sul lavoro arrivano nuove proposte da valutare.

Vergine

Cari vergine, in amore c’è bisogno di trovare una strada quindi siate onesti con voi stessi e capite per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro è il momento giusto per apportare dei cambiamenti.

Bilancia

Cari bilancia, la giornata di oggi favorisce le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro cogliete l’attimo, è arrivato il momento di fare quel salto di qualità che tanto aspettavate.

Scorpione

Cari scorpioncini, non incanalatevi sempre in storie a breve termine, mirate all’amore duraturo che, sotto sotto, è proprio quello che volete. Sul lavoro c’è un po’ di insofferenza, bisogna capire dov’è il problema.

Sagittario

Cari sagittario, in amore è il momento giusto per osare e buttarsi nella mischia. Sul lavoro arrivano buone notizie.

Capricorno

Cari capricorno, in amore arriva un momento fortunato. Sul lavoro siete sempre alla ricerca di una strada ma prima o poi dovrete prendere una decisione.

Acquario

Cari acquario, in amore arriva il momento di scegliere quale persona avere al proprio fianco e sul lavoro, attenzione solo ai soldi.

Pesci

Cari pesciolini, non fatevi intristire dai soliti pensieri sul passato, guardate avanti. Sul lavoro è una giornata che dovreste dedicare al totale riposo.