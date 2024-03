Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cosa ci aspetta per oggi, 12 marzo 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi Mercurio inizia a portare i primi risultati di un nuovo transito nel vostro segno zodiacale. Presto potrete rinnovare o firmare un contratto o ricevere una bella proposta di lavoro. Entro l’estate, molte cose cambieranno.

Toro

Venere inizia oggi un transito positivo e vi darà una grossa mano a riportare la pace in amore. Anche perché gli ultimi giorni sono stati molto difficili da questo punto di vista: tra alti e bassi e molta diffidenza, avete faticato a mantenere un rapporto sereno con la persona che avete al fianco.

Gemelli

Da oggi è fondamentale che restiate con i piedi per terra e che guardiate la vostra situazione attuale da una prospettiva esterna. Dovete prendere le distanze dalle preoccupazioni che avete provato ultimamente e sforzarvi di andare avanti.

Cancro

Buone notizie: Venere torna in azione! Venere porterà l’amore in primo piano. Molti Cancro potrebbero essere tentati di fare acquisti che li facciano sentire coccolati e appagati, anche se non sono indispensabili. Gli amori appena nati vanno gestiti con cura.

Leone

Grazie all’ottimo aspetto di Mercurio, la giornata di domani porterà una fase molto soddisfacente sul lavoro. Naturalmente, molto dipende dal vostro punto di partenza. Chi lavora come dipendente potrà ottenere ruoli più importanti. Per i liberi professionisti si presenteranno nuove opportunità.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovrete iniziare a dare più valore all’amore che avete. Sono in arrivo cambiamenti professionali: vi aspetta una nuova proposta.

Bilancia

Oggi ci sono piccoli segnali che indicano un miglioramento della vostra vita sentimentale. Bilancia: domani ci sono piccoli segnali di miglioramento nella vostra vita sentimentale. Chi ha affrontato di recente una crisi di coppia dovrà fare uno sforzo per rimediare.

Scorpione

Favoriti dal nuovo transito di Venere in Pesci, vorrete ottenere risposte dal vostro partner se di recente avete avuto un malinteso o un disaccordo. Chi ha vissuto un’amara delusione potrebbe avere una mentalità chiusa. Le stelle vi invitano a rimettervi in gioco con fiducia.

Sagittario

Da oggi, 12 marzo, fino a giugno inizia per voi un periodo elettrizzante di nuove opportunità di lavoro, proposte, innovazioni e sperimentazioni. Piantate i semi per i prossimi mesi e iniziate a pensare a nuovi progetti per il futuro.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani la quadratura di Mercurio vi costringerà a essere più cauti con il denaro. Entro l’estate dovreste iniziare un progetto importante che potrebbe richiedere una somma consistente di denaro.

Acquario

Se il vostro rapporto di coppia sta uscendo da un periodo di conflitto, fareste bene a mantenere la calma per qualche giorno a partire da oggi. Diversi Acquario potrebbero diventare impazienti con le persone che cercano di ostacolarli.

Pesci

Con Venere nel vostro segno oggi, non sarà solo l’amore a migliorare. Ci saranno novità anche sul fronte lavorativo, come una nuova proposta, una piccola promozione o un trasferimento inaspettato. Il vostro desiderio di novità e di stimoli si accentuerà.