Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 12 settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

In questo martedì dovrai fare una sorta di riepilogo della tua vita sentimentale per capire quali sono le prospettive da seguire. Avere Venere amica aiuta a risolvere problemi d’amore ma anche a fare incontri speciali. Non chiuderti ma renditi disponibile! Nuovi progetti in partenza, potresti avere più spazio degli anni passati, novità.

Toro

In questo martedì abbiamo una situazione di lieve disagio che riguarda anche l’aspetto fisico. Non ti senti in perfetta forma. Intendiamoci, il peggio è passato e penso che tutti coloro che hanno avuto problemi legali, finanziari in un modo o nell’altro abbiano trovato la soluzione per andare avanti.

Va detto che hai dato molto nel lavoro, avrai risultati validi anche se hai cercato altre strade rispetto al passato. L’amore può recuperare da ottobre.

Gemelli

Il vero compito è quello di mettere a posto ciò che il passato ha messo a soqquadro, e la situazione finanziaria è una di queste cose da sistemare. In ogni modo, pare che in questi giorni possa arrivare una buona nuova.

Ti anticipo che mercoledì sarà una giornata un po’ più stancante, quindi ti converrebbe concludere tutte le cose che ti interessano entro oggi.

Cancro

Attenzione nelle relazioni in cui tra poco si convive, possono esserci battibecchi per motivi di soldi, e non è escluso che in qualche conversazione tra capi e con colleghi ci sia stato un vero e proprio problema, una difficoltà di comunicazione che resta per fortuna momentanea. Ma la vera problematica del momento riguarda l’amore. Non devi trascinare le tensioni che vivi quotidianamente nel rapporto sentimentale.

Leone

Quelli che lavorano da tempo per un’azienda aspettano un riconoscimento, coloro che hanno ricevuto un incarico importante sono da una parte soddisfatti, dall’altra sanno che andranno a vivere mesi di grande tensione.

Anche in amore è probabile che tu stia testando certe relazioni per capire se sono davvero importanti. Se hai una storia di riferimento, va sempre sostenuta dalla passione e non dalla competizione.

Vergine

Tutti quelli che hanno la possibilità di concludere affari o più semplicemente di stringere buoni contatti avranno un periodo buono. Infatti, questo è un cielo non solo importante in generale ma particolarmente efficace per tutto ciò che concerne la vita pratica. Sole e Mercurio in transito nel tuo segno zodiacale portano una buona abilità, capacità di azione.

Io la vita l’ho goduta perché mi piace anche l’inferno della vita e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara. – Alda Merini

Bilancia

Stai vivendo una situazione particolare a livello astrologico, ci sarà a breve una buona possibilità di agire anche in altri settori rispetto a quelli che hai frequentato fino a oggi. Quindi, anche se c’è una crisi nel lavoro, ci sarà una soluzione.

Alcune persone diranno che non ti riconoscono più, sei diventato irruento! Nonostante i tuoi sforzi per rimanere diplomatico non hai più voglia di tenere le cose dentro, le tue rivelazioni possono agitare parecchie persone.

Scorpione

L’opposizione di Giove porta sempre qualche dubbio nel lavoro, in particolare se stai iniziando una nuova collaborazione, la paura è quella di non farcela, di non ottenere risultati validi. Più agitati sono quelli che lavorano part-time, vorrebbero qualcosa di fisso, ma si tratta di una tensione passeggera e in qualche caso immotivata. Tu sei una persona attenta alla realtà, critica, suscettibile anche quando non vuoi darlo a vedere. Se una persona ti ha ferito o l’atteggiamento di qualcuno non è stato proprio come lo immaginavi, non devi rovinarti le giornate per questo motivo.

Sagittario

Avere Venere favorevole significa portare avanti progetti d’amore con più facilità ma soprattutto fare incontri e viverli in maniera positiva. Quindi, invito tutti quelli che sono stati delusi da una storia d’amore a recuperarla al più resto. Gli unici dubbi potrebbero nascere se il tuo interesse è per due persone, in questo caso bisogna scegliere.

Sabato 16 e domenica 17 saranno due giornate molto interessanti per gli incontri.

Capricorno

È un momento particolare della tua vita in cui sei preso da tante situazioni contemporaneamente, ma oggi una soddisfazione in più arriva. Quando un lavoro ti appassiona sei capace di dedicarti dalla mattina alla sera al raggiungimento delle tue ambizioni, ma sarebbe importante anche ritagliare uno spazio di relax. L’amore sarà importante a ottobre, se il cuore è solo inizia a frequentare gente anche se c’è stata una separazione nel passato.

Acquario

Periodo agitato, forse perché ti saresti aspettato delle risposte più immediate. Avevo parlato di rallentamenti, di qualche dubbio dal punto di vista economico. Forse non vuoi fare le stesse cose ma sei costretto a portarle avanti. In realtà è probabile che tu abbia scontentato con una scelta persone che confidano su di te. Se l’amore non riesce a dare risposte forse è anche perché tu ogni tanto giochi a fare la primula rossa.

Pesci

Devi organizzare tante cose, recuperare un vecchio progetto, parlare con persone che possono essere importanti per il tuo futuro a livello lavorativo. Potremmo dire che in questo periodo sei in stand-by, trattative in corso con giornate, come quella di oggi, in cui la fatica si fa sentire assieme a una certa confusione. Forse non ti senti in perfetta forma, non dare per scontato nulla. Probabilmente sei in attesa di una risposta, vorresti avere maggiori garanzie che arriveranno, però, solo nel tempo