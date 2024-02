Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cosa ci aspetta per oggi, 13 febbraio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi potrete iniziare a recuperare la vostra salute. Non subito, ma con il sostegno della Luna potrete iniziare passo dopo passo. Ti sentirai molto carico e questo ti aiuterà ad andare avanti con la giusta grinta.

Toro

Dal 16 di questo mese inizia per voi un periodo piuttosto bellicoso. Se sei single finalmente avrai un incontro speciale che scombussolerà la giornata di oggi. Sul lavoro fai molta fatica ma i tuoi sforzi sono ricompensati. Detto questo, non volete più che le cose vadano alla deriva.

Gemelli

Non siete privi di ispirazione, ma continuate a vivere questo strano periodo di piattezza, monotonia e noia. Forse mantenete troppi impegni e vi manca il tempo per lo svago, per l’amore e per seguire le vostre passioni.

Cancro

Da oggi, 13 febbraio, grazie al transito di un nuovo pianeta più favorevole, dovreste sforzarvi di ricostruire un nuovo e migliore equilibrio emotivo con le persone che vi stanno accanto. È il momento di ritrovare la fiducia negli altri.

Leone

Oggi sentirete l’urgenza di affrontare nuove sfide e di dichiarare guerra a qualcuno di nuovo. Questa intensità è positiva, ma cercate di non spingervi troppo oltre, soprattutto se di recente avete perso le forze.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, oggi dovrete stringere i denti e cercare di portare a termine un progetto a cui state lavorando da tempo. Naturalmente siete esausti e non avrete un attimo di tregua.

Bilancia

Sono giorni importanti. Dovreste iniziare a sistemare un po’ di più la vostra vita sentimentale, tenendo conto del prossimo 16 febbraio, giorno in cui Venere cessa di essere nel quadrante e torna attiva.

Scorpione

Tra stress da tempo e viaggi di lavoro, sono giornate molto faticose. Qualcosa comincia a muoversi nella vostra professione, quindi tenete duro. Nei prossimi giorni si risolverà una questione legale o arriverà del denaro atteso da tempo.

Sagittario

In amore dovreste riflettere bene prima di impegnarvi per sempre. Una frase sbagliata potrebbe ritorcersi contro di voi. Un nuovo amore richiede più discrezione.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 febbraio, non dovete temere di non riuscire, potete vincere la battaglia. Siete molto motivati e determinati, non vi fate condizionare da nulla.

Acquario

Da oggi è fondamentale liberarsi completamente del passato. Dovete proiettarvi nel futuro e non soffermarvi costantemente sul passato o sui ricordi legati al passato.

Pesci

Oggi sarete al centro dell’attenzione planetaria, ancora più forte del mese scorso. Naturalmente non tutte le preoccupazioni saranno superate e dovrete sforzarvi di guardare avanti e non soffermarvi sul passato.