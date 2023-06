Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Le stelle a volte non sono dalla propria parte, quindi non sempre le cose andranno per il meglio, nonostante la buona volontà. Vediamo allora come andrà la giornata di martedì per evitare passi falsi. Ecco le previsioni astrali di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 13 giugno.

Ariete

Se qualcuno ha ferito i tuoi sentimenti in passato, non vale la pena arrabbiarsi, lascia correre. Sul lavoro presto arriveranno delle risposte positive, anche se sei ancora in attesa che alcune promesse vengano mantenute. Buone notizie per la tua salute perché in questa giornata ti sentirai meglio.

Toro

Non ci sono particolari elementi di disturbo nella tua vita, è solo che prendi tutto troppo di petto, cerca di rilassarti un po’. Venere in aspetto contrario non ti aiuta affatto a decifrare le emozioni. In campo lavorativo ci sono stati dei momenti pieni di tensione, in compenso avrai una nuova idea che si rivelerà vincente. Giove è nel tuo segno, ma questo non basta perché ogni giorno è una lotta continua. A fine giornata avrai dei lievi malesseri, riguardati un po’.

Gemelli

Avrai molto tempo a disposizione per trascorrere dei bei momenti con la tua dolce metà, le stelle infatti sono dalla tua parte. Sul lavoro non perdere tempo e datti da fare, organizza subito degli incontri e prendi degli appuntamenti. Bene per la tua salute perché hai tanta energia fisica e mentale.

‎Cancro

Ultimamente nei sentimenti sei un po’ vago, ma le stelle mirano a farti avere un rapporto più coinvolgente e con maggiori stimoli. In ambito lavorativo, se non sei pienamente soddisfatto di ciò che fai, non avere paura di cambiare. A fine giornata sarai molto stanco, quindi evita stravizi.

Leone

Una persona che è nella tua vita da tanto tempo è lì ad ascoltare le tue promesse ancora una volta, questa volta però cerca di mantenerle. Questo cielo porta tante novità e più voglia di stare insieme agli altri. Sul lavoro cerca di non essere impaziente, devi trovare il momento giusto per fare delle richieste e si prospetta un pomeriggio interessante, quindi, mi raccomando, approfittane! Bene per la tua salute perché stai recuperando la tua forma fisica.

Vergine

Le stelle sono dalla tua parte, ma ci sarà comunque qualche piccola disputa da affrontare. Se sei indeciso tra due storie o due persone, non avere fretta di prendere una decisione, pensaci bene. Sul lavoro torna finalmente la vitalità, ci sarà qualche piccolo contrattempo, cerca di gestirlo con saggezza. In serata sarai un po’ nervoso.

‎Bilancia

Se stai trascinando la tua storia d’amore solo per un senso del dovere, oggi sarà una giornata particolarmente difficile. Non hai più intenzione di sopportare comportamenti ipocriti, quindi circondati di persone positive. Sul lavoro ci saranno delle polemiche di troppo con alcuni colleghi che cercano sempre di metterti i bastoni tra le ruote. In serata sarai un po’ teso, cerca di non agitarti troppo.

Scorpione

Venere in aspetto critico porterà delle tensioni in amore. Sii prudente perché nella giornata di oggi e in quella di domani le stelle sono piuttosto polemiche. Sul lavoro devi sollecitare al più presto una soluzione legale. Le novità arriveranno tra qualche mese, per il momento è meglio accontentarsi della solita routine, piuttosto che agitare troppo le acque. Bene per la tua salute perché ti senti molto carico.

Sagittario

Oggi potresti fare degli incontri che potrebbero rivelarsi determinanti per il tuo futuro. Se vorrai rimetterti in gioco in amore, la fortuna sarà dalla tua parte e tornerà una bella dose di vitalità. In ambito lavorativo tra oggi e domani hai la possibilità di raggiungere un bell’obiettivo. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti fare degli sport leggeri, vedrai che ti sentirai meglio e meno appesantito.

Capricorno

Ci sarà un impegno da dover sbrigare in famiglia che ti farà innervosire, in fondo sei stato tu a esserti reso indispensabile. In questo momento sei molto creativo e le nuove idee saranno premiate. In ambito lavorativo stai vivendo un momento favorevole che ti permetterà di avere delle svolte. Per chi ha un’attività a contatto con il pubblico le cose andranno alla grande. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti curare di più il tuo stomaco.

Acquario

Cerca di non fare una questione di principio per ogni cosa, sei un po’ sopra le righe da ormai troppo tempo. La mattinata di oggi andrà bene, ma nel pomeriggio ti consiglio di stare tranquillo. In ambito lavorativo, per il momento è meglio rimandare una decisione, se ti lasci trasportare dall’orgoglio, rischi di mandare a monte delle situazioni promettenti. Per quanto riguarda la tua salute, ti senti un po’ fiacco.

Pesci

Lla mattinata di oggi sarà un po’ complessa, ma nel pomeriggio avrai le idee più chiare e ritroverai la tua stabilità. Se sei in cerca dell’amore, sii positivo. In campo lavorativo questo è il momento giusto per programmare una buona iniziativa e ci saranno delle riconferme. Fai attenzione alla tua salute perché piedi e caviglie sono i tuoi punti deboli.