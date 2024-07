Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 13 luglio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la Luna sarà in opposizione. Evita le persone che potrebbero irritarti e cerca di non farti coinvolgere in provocazioni. In amore, misura le parole che dirai al partner per evitare malintesi.

Toro

Nelle prossime ore potresti avere un’idea brillante che riceverà apprezzamenti inaspettati. Le questioni legali si stanno risolvendo gradualmente. Sono settimane importanti per recuperare tranquillità e stabilità nel lavoro. In amore, valuta attentamente i tuoi sentimenti.

Gemelli

Con Venere di nuovo attiva, avrai più creatività del solito. Gli affetti potrebbero rendere questo periodo speciale se deciderai di accoglierli. Nel prossimo futuro, ci sarà più spensieratezza e allegria: riuscirai a superare le tensioni recenti.

Cancro

Oggi fai attenzione alle spese non necessarie e cerca di liberarti dei pensieri negativi. Si preannuncia una giornata faticosa e tesa, quindi sii prudente. Fino a domenica potresti accusare qualche calo fisico, quindi riguardati.

Leone

È tempo di tirare fuori quelle idee e sogni che hai tenuto chiusi in un cassetto. Le stelle sono dalla tua parte. Prenditi il tempo necessario per esaminare ogni situazione con cura, perché potrebbe portarti lontano. Sono giornate fertili, sia nel lavoro che in amore.

Vergine

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, oggi inizierai a pensare seriamente ai progetti per l’autunno. Cerca di non preoccuparti prima del necessario. In questi giorni, dedica più spazio ai sentimenti, al relax e allo svago. Agosto sarà il mese dell’amore.

Bilancia

Oggi la Luna sarà ancora nel tuo segno e Venere sarà in aspetto favorevole. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Non chiudere la porta all’amore ora: le cose miglioreranno. Soluzioni importanti sono in arrivo.

Scorpione

Oggi avrai un forte desiderio di allontanarti da tutto e tutti, soprattutto se in amore sorgono nuovi dubbi e incertezze. Potresti dover chiarire con un amico. Meglio rimandare ogni discussione o confronto a domenica prossima, quando la Luna transiterà nel tuo segno.

Sagittario

Stai riacquistando sempre più forza interiore giorno dopo giorno. Ti aspetta un fine settimana promettente. Sul fronte lavorativo, potrai recuperare serenità e forse ricevere una proposta interessante. Se sei single, allarga il tuo giro di conoscenze e incontra nuova gente.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi comincerai a ritrovare più entusiasmo e fiducia. Le opposizioni planetarie che hanno causato rallentamenti nel lavoro sono sparite: potrai rimetterti in moto come desideri. Agosto sarà un mese decisivo per l’amore e ti porterà a prendere decisioni importanti.

Acquario

Se la professione è protetta da buone stelle, l’amore deve fare i conti con Venere in opposizione. È probabile che la noia stia danneggiando molte coppie di vecchia data, quindi occorre cautela. Nel lavoro sono giorni produttivi per valutare nuovi progetti e collaborazioni.

Pesci

Se ti piace qualcuno, dovresti fissare un appuntamento nei prossimi giorni e esporti. Ci saranno nuovi progetti di lavoro da valutare, ma saranno sperimentazioni che non garantiscono certezze al momento. Stai cercando di capire come impostare il prossimo autunno.