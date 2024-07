Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 14 luglio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dopo il pomeriggio di oggi la Luna entrerà in una posizione neutrale, uscendo dall’opposizione. Gradualmente ritroverete energia e tranquillità. In questo periodo dell’anno sarete impegnati con molti compiti e responsabilità. In amore, nuovi incontri vi benediranno.

Toro

Oggi la Luna sarà in opposizione. Purtroppo, nella vostra vita sentimentale potrebbero sorgere dei malintesi. Saranno necessarie pazienza e fiducia. È consigliabile mantenere in ordine le finanze e la situazione lavorativa.

Gemelli

Da oggi fino alla fine del mese sarete impegnati con questioni che necessitano di essere affrontate e risolte. Tuttavia, Venere, Mercurio e presto anche Marte saranno al vostro fianco, intensificando la vostra energia. In amore, vivrete una relazione interessante e incontrerete una persona speciale.

Cancro

Se desiderate affrontare questioni delicate o chiarimenti sentimentali, aspettate il pomeriggio, quando la Luna sarà più favorevole. Questo periodo vi consente un buon recupero e vi incoraggia a pianificare il prossimo autunno o a pensare a nuovi progetti.

Leone

State vivendo un periodo molto favorevole, in cui potete mettervi in gioco quando e come volete. Sono giorni promettenti sia in amore che nel lavoro. I single potrebbero iniziare a guardarsi intorno. Eventuali problemi sorti in passato potranno essere superati più facilmente.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, iniziate a pensare alla Luna d’autunno di domani. Giove invita a una maggiore prudenza nelle spese e negli investimenti. Se avete in mente faccende domestiche, analizzate attentamente tutti i costi.

Bilancia

Le stelle consigliano di chiudere con il passato; le tensioni vissute a giugno diventeranno un lontano ricordo se vi sforzerete di dimenticare, sciogliere i residui di ansia e andare avanti. È tempo di rinnovarsi completamente, sia nel lavoro che in amore.

Scorpione

Oggi, con la Luna nel vostro segno, si preannuncia una domenica particolarmente interessante. Avrete voglia di fare nuovi progetti per il futuro e di cercare nuove opportunità. Nei prossimi giorni saranno favorite nuove idee e intuizioni. Se dovete chiedere un favore, lunedì prossimo è un buon momento per farlo. Agosto sarà il mese dell’amore.

Sagittario

In amore sarà importante superare eventuali difficoltà recenti. Cercate riferimenti più sicuri e certezze. Dovrete anche recuperare una migliore condizione fisica dopo i problemi di giugno. Giove dissonante invita alla cautela: non esagerate con l’autostima.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi inizierete a recuperare gradualmente grazie a un nuovo transito planetario. Chi ha avuto contrattempi e ritardi ritroverà maggiore chiarezza e lucidità. Venere in posizione neutra vi aiuterà a gestire le divergenze sentimentali e a realizzare più facilmente i progetti.

Acquario

Se qualcosa non vi piace, parlatene, ribellatevi e non accettatela passivamente. Questa è una buona giornata per ampliare la cerchia delle conoscenze utili e stringere nuovi contatti di lavoro. Si prevedono grandi cambiamenti nel prossimo futuro.

Pesci

La Luna vi porterà fortuna nei prossimi giorni. È il momento ideale per chiarire il corso di una relazione d’amore o per accelerarne la ripresa se ci sono state delle difficoltà. Sfruttate questo periodo per risolvere situazioni irrisolte o per mettere alla prova il vostro amore.