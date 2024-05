Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Con l’inizio di una nuova settimana, si riparte con tanta voglia di fare, ma c’è anche chi fa fatica a ingranare la marcia. Vediamo come andranno le cose in amore, lavoro e fortuna secondo l’oroscopo del 14 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Questa Luna in ottimo aspetto libera una serie di energie positive che potrete sfruttare soprattutto in ambito lavorativo per dare vita a nuovi progetti e a nuove opportunità. È un periodo decisamente determinato che durerà almeno fino alla prossima estate. Nella seconda parte dell’anno vi sono progetti in vista che avranno degli ottimi risvolti soprattutto se si tratta di qualcosa in cui credete ciecamente.

Oroscopo Toro: Nelle prossime 48 ore potrebbe avvenire qualche piccolo ripensamento che potrebbe bloccare l’evoluzione di un progetto. Si può bloccare anche l’idea di un progetto che non vi convince affatto. In questo momento avvertite la necessità di tagliare i rami secchi dalla vostra vita. Molti di voi avranno il grande dubbio se continuare a lavorare con un determinato gruppo oppure no. L’idea sarebbe quella di mettervi in proprio e di non condividere con gli altri i vostri profitti.

Oroscopo Gemelli: Oggi e domani ci sarà una Luna in aspetto favorevole che vi aiuterà a ritrovare una certa determinazione. Anche le persone che si sono separate da poco adesso saranno più intraprendenti e avranno voglia di dimenticare il passato per iniziare una nuova vita. Secondo l’Oroscopo di domani, più si andrà incontro al mese di giugno, più aumenterà la consapevolezza nei vostri mezzi e la vostra intraprendenza. A breve Venere arriverà nel segno e porterà una ventata di ottime novità.

Oroscopo Cancro: Giove nel segno vi permetterà di iniziare una nuova fase di recupero che potrebbe concludersi nel 2025 quando avrete Giove nel segno. A breve sarete chiamati a prendere delle importanti decisioni che riguardano il vostro futuro. Dovrete affrontare un colloquio di lavoro e organizzare meglio la vostra vita. Secondo l’Oroscopo del giorno, le coppie che hanno vissuto una crisi, adesso potranno finalmente ritrovare una certa armonia. Tra sabato e domenica potrebbero arrivare nuove tensioni in famiglia.

Oroscopo Leone: E’ vero che Venere ha iniziato ormai da diversi giorni un transito molto pesante che ha portato contrasti in famiglia e problemi di ordine burocratico e legale, ma da giugno tutto cambierà in meglio e tante situazioni potranno finalmente risolversi. La seconda parte di maggio vi aiuterà a capire quali sono i veri problemi da risolvere e di quali persone potrete davvero fidarvi anche in vista del mese di giugno che si rivelerà molto proficuo dal punto di vista professionale.

Oroscopo Vergine: In questo momento state cercando di programmare in maniera scrupolosa il vostro futuro. Anche la notte spesso la trascorrete a pensare a come organizzare tutto per il meglio finendo per riposare male. Qualcuno sta pensando di abbandonare un percorso per iniziarne uno nuovo. Dovrete cercare di sistemare delle questioni di natura legale. Se ci sono dei problemi da risolvere, sarà meglio non tergiversare e muoversi con un certo anticipo.

Oroscopo Bilancia: Non siete ancora riusciti a liberarvi di alcune frustrazioni legate al passato forse perché troppe volte avete detto sì pensando di no. Da giugno, quando avrete Giove in aspetto favorevole, vi riuscirà più facile abbandonare i pensieri negativi per dedicarvi di più alle cose che vi piacciono. Secondo l’Oroscopo del giorno, l’estate sarà molto interessante per pensare di iniziare una nuova convivenza con la persona che amate oppure per fare progetti a lunga scadenza.

Oroscopo Scorpione: Il mese di maggio non ha portato grandi novità per il segno dello Scorpione. Le tante perplessità che avvolgono la vostra vita sono rimaste ancora intatte, mentre i tanti problemi che vi affliggono continuano a rendervi complicata la vita. Secondo l’Oroscopo del giorno, tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e sfidare il proprio destino, da mercoledì avranno senz’altro molta più fortuna e molte più probabilità di ottenere successo. Fino a quando Giove sarà contrario, dovrete cercare di gestire le vostre finanze con grande oculatezza.

Oroscopo Sagittario: Per voi è importante cercare di sviluppare dei rapporti sinceri con persone importanti della vostra vita. Amate viaggiare e costruire legami anche con persone molto differenti da voi, perché amate aprirvi alla varietà e alla diversità senza alcun pregiudizio. La luna contraria potrebbe portare un po’ di stanchezza soprattutto nella seconda parte della giornata, forse anche perché non vi risparmiate mai quando si tratta di impegnarvi nel lavoro.

Oroscopo Capricorno: E’ un cielo di belle vittorie quello che vi aspetta anche grazie al supporto di Mercurio. Grazie a queste stelle particolarmente favorevoli, sarà più facile per voi prendervi delle rivincite, soprattutto nei confronti di coloro che hanno provato continuamente a sminuire le vostre capacità e il vostro talento. Anche coloro che hanno agito contro di voi solo per invidia potranno avere il loro benservito. Una questione legale o legata al denaro, iniziate molto tempo fa, finalmente potrebbe trovare una soluzione.

Oroscopo Acquario: La luna in opposizione fino a mercoledì renderà queste 48 ore molto altalenanti dal punto di vista delle emozioni. Venere dissonante vi ha indotto ad acquisire nuove consapevolezze per quanto riguarda la coppia. Chi ha vissuto per lungo tempo un rapporto di coppia insoddisfacente, adesso avrà il desiderio di liberarsi e di dire tutto ciò che pensa. Dal 23 maggio avrete stelle molto più brillanti soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Pesci: Mercurio da domani inizierà un transito molto positivo sotto tanti punti di vista. Con Giove dissonante sarà più complicato mettere i conti a posto e sistemare i problemi. Soprattutto coloro che hanno un contenzioso aperto con una azienda, dovranno cercare di agire con oculatezza per non rischiare di rimetterci tanti quattrini. Secondo l’Oroscopo del giorno, coloro che lavorano in ambito artistico, saranno notevolmente ispirati e quindi riusciranno a mettere a frutto la propri