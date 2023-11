Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 14 novembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

L’ottimo transito di Mercurio e della Luna vi inviterà ad accettare delle sfide molto stimolanti che potrebbero consentire di svoltare dal punto di vista professionale. In questo periodo non accettate condizionamenti da parte delle altre persone. Volete lavorare in assoluta autonomia e volete essere voi gli artefici del vostro destino, nel bene e nel male. Il mese di novembre vi vedrà vincenti su più fronti. Anche dal punto di vista fisico, chi è stato male di recente, adesso recupererà e starà molto meglio.

Toro

E’ un martedì che porterà con sè dei forti dubbi e delle forti perplessità soprattutto in coloro che hanno vissuto di recente dei contrasti con colleghi o con persone che ricoprono un ruolo apicale. Se in passato ci sono stati dei problemi che riguardano la gestione dei soldi, la giornata di oggi potrebbe portare nuovi scontri e nuove tensioni. Se di recente qualcuno vi ha attaccato per motivi di invidia o per pura cattiveria, nella giornata odierna dovrete cercare di fare attenzione perchè la tensione potrebbe salire molto. Giove nel segno aprirà le porte verso il successo, anche se qualcuno sarà costretto a doversi trasferire per progredire dal punto di vista economico.

Gemelli

Con Saturno in aspetto negativo e la Luna non attiva per i Gemelli questa giornata potrebbe risultare assai stressante. Dovrete cercare di razionalizzare i vostri impegni dando la preferenza a tutto ciò che per voi è vitale, rimandando quegli impegni che non sono cruciali in questo momento. Altrimenti correrete il rischio di strafare e di perdere la bussola. Per voi è importante riposare bene e non affaticarvi troppo, altrimenti finite per non riuscire a fare le cose con la dovuta lucidità. Venere in aspetto positivo premierà le coppie che funzionano e le nuove coppie nate da pochi mesi.

Cancro

La settimana in corso sarà rivelatrice per molte persone del segno del Cancro. Secondo l’Oroscopo del giorno, soprattutto quelle coppie nate da poco che sono alla ricerca di certezze e di garanzie adesso dovranno cercare un confronto diretto per capire chi hanno di fronte. Le stelle consigliano di parlare chiaro e in modo diretto, anche per evitare fraintendimenti e incomprensioni. Dal punto di vista lavorativo ci sarà da rivedere qualche progetto di lavoro. Qualcuno sarà costretto a dover cambiare luogo di lavoro o gruppo di lavoro. E non è detto che questo cambiamento non possa avere risvolti positivi.

Leone

Mercurio in aspetto favorevole vi regalerà nuovi stimoli e nuove motivazioni. Sarà per voi un elemento di spinta per fare sempre meglio ma anche per allargare i vostri orizzonti. Soprattutto chi si è separato da poco avrà la strada spianata verso nuove conoscenze e nuovi incontri. Non dovrete perdere questa occasione per rimettervi in gioco sia dal punto di vista professionale che sentimentale. L’opposizione di Giove potrebbe disseminare ostacoli nel vostro percorso soprattutto dal punto di vista economico. Chi ha avuto dei dissidi con i propri capi o con i soci, adesso potrebbe decidere di prendere strade nuove e abbandonare le attuali collaborazioni.

Vergine

Quando lo stress raggiunge vertici insostenibili, cresce in voi il desiderio di autonomia e indipendenza. Chi vive a fianco di una persona che non sopporta più, adesso potrebbe decidere di vivere per conto proprio e di separarsi. Sono in arrivo delle tensioni anche per quanto riguarda il lavoro. Se di recente avete accettato incarichi troppo gravosi o che richiedono responsabilità non indifferenti, adesso potreste decidere di mollare e di rivedere la vostra posizione. In questo momento state vivendo alla giornata senza programmare il vostro futuro, In fondo, navigare a vista presenta alcuni aspetti stimolanti e potrebbe riservarvi delle liete sorprese.

Bilancia

Adesso state godendo di una situazione astrologica molto costruttiva sotto tanti punti di vista. Non ci sono più quelle opposizioni planetarie che vi hanno causato dei conflitti personali o che vi hanno reso molto intolleranti nei confronti di persone invadenti e opprimenti. Adesso avete la forza e la capacità di gestire i rapporti con più diplomazia, senza andare fuori di testa. Dovreste cercare di abbandonare tutte quelle paure che possono mettervi in condizione di limitare il vostro raggio d’azione o le vostre ambizioni. Adesso avrete a disposizione nuove opportunità

Scorpione

Questa è una giornata che bisognerebbe vivere con un rinnovato ottimismo. Secondo l’Oroscopo del giorno, anche se permangono alcune incertezze legate al passato, adesso c’è più voglia di mettersi in gioco e di ritrovare nuovi stimoli. I nuovi amori saranno particolarmente stimolanti e intriganti. Spesso avete il desiderio di proteggere la vostra privacy e di chiudere gli altri fuori dal vostro mondo. Alla lunga, questo atteggiamento potrebbe irritare chi vi circonda. Cercate di avere più fiducia negli altri e apritevi al confronto in maniera trasparente.

Sagittario

Mercurio è già attivo nel vostro segno, mentre Sole e Marte lo saranno ben presto. Questo cielo così creativo e produttivo non farà altro che accrescere il vostro desiderio di migliorarvi ma anche di esplorare nuovi orizzonti. Adesso, rispetto a qualche mese fa, avete le idee più chiare su quello che volete fare in futuro. Soprattutto i liberi professionisti avranno le porte spalancate verso nuovi accordi e nuove partnership che potrebbero rivelarsi vincenti. Anche in amore queste stelle vi daranno la spinta giusta per mietere nuovi successi o per ottenere importanti conferme.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che non molla anche quando il gioco si fa duro. Non è un caso che il simbolo di questo segno sia uno stambecco che non molla e che si inerpica sulle montagne. Siete pronti ad affrontare anche salite molto ripide pur di ottenere il successo. Nel lavoro siete estremamente produttivi e caparbi e questo suscita profonda ammirazione da parte di colleghi e superiori. Questo è anche un periodo molto utile dal punto di vista astrologico per concludere un contratto di compravendita che si rivelerà molto vantaggioso.

Acquario

Se una situazione è ancora in fase di stallo, questo è il momento giusto per schiacciare il piede sull’accelaratore e fare progressi. Non è il caso di innervosirsi se qualcosa non gira per il verso giusto. E’ vero che ultimamente c’è stato qualche ritardo o qualche battuta d’arresto che ha sconvolto i vostri piani, ma il successo è solo rimandato e quindi non è il caso di preoccuparsi. Se qualcosa non è andata bene di recente, l’amore potrebbe rappresentare l’ancora di salvezza alla quale aggrapparsi per ritrovare la giusta lucidità e l’armonia interiore. Cercate di organizzare qualcosa di stimolante con il vostro partner.

Pesci

Questa giornata partirà in maniera piuttosto lenta. Forse non state riposando bene o sta affiorando in voi un certo pessimismo. C’è qualcosa che non quadra nei rapporti con i vostri colleghi o nei rapporti con alcune persone importanti della vostra vita e questo vi genera un po’ di malumore. Secondo l’Oroscopo del giorno, anche in ambito familiare potrebbero sorgere delle tensioni o delle controversie. Occorre adoperarsi per poterle prevenire, magari cercando delle nuove soluzioni o evitando di soffiare sul fuoco delle polemiche. Meglio agire per mettere pace e per avere un colloquio chiarificatore.