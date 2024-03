Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 17 marzo 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 marzo, inizia un periodo influente in amore che culmina ad aprile quando Venere raggiunge il vostro segno, anche se la cornice lunare potrebbe rendervi nervosi. I single dovrebbero iniziare a frequentare qualcuno di nuovo.

Toro

Dopo una settimana deludente in amore e sul lavoro, la giornata di oggi potrebbe essere demoralizzante. Non avete ricevuto le risposte che speravate. Chi frequenta un Acquario o uno Scorpione deve fare doppiamente attenzione.

Gemelli

Da oggi è fondamentale rivedere le vostre finanze, soprattutto se siete una coppia che sta insieme da molti anni. Occorre estrema cautela quando si tratta di proprietà ed eredità.

Cancro

La posizione della Luna in questo segno oggi potrebbe aumentare il vostro desiderio di stare con quella persona. Tutte le storie d’amore e le amicizie che nasceranno nei prossimi giorni saranno protette da stelle importanti. Anche i Cancro più anziani dovrebbero rientrare nel gioco dell’amore con una relazione part-time.

Leone

Da oggi a giugno vi aspetta un periodo importante per organizzare la seconda metà del 2024. Dovreste fermarvi a valutare le risorse a vostra disposizione e i progetti che volete e potete realizzare in futuro.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox da oggi il romanticismo rischia di passare in secondo piano a causa di molti grattacapi pratici. Con Venere in opposizione, potreste tornare ad essere diffidenti nei confronti degli altri, se non addirittura restii a rompere il ghiaccio.

Bilancia

Purtroppo l’amore è in stallo. Ma non dovete rifiutare un invito egoistico. Un po’ di distrazione e un ritorno all’allegria vi faranno bene. Dovete sforzarvi di dissipare la vostra naturale diffidenza, altrimenti rischiate di rimanere soli a lungo.

Scorpione

State uscendo da un periodo molto faticoso, soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie e legali. Anche la vostra vita sentimentale potrebbe aver contribuito a creare scompensi nervosi nei primi giorni di marzo. Lavorate per riprendervi ora.

Sagittario

Per fortuna la Luna non è più in opposizione. Certo, se siete in una relazione piatta e in una storia d’amore noiosa e pesante, un semplice cambio di Luna non risolverà i vostri problemi.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, chi è solo da molto tempo dovrebbe impegnarsi di più nella propria vita sentimentale. Sarebbe un peccato non approfittare di questa bella Venere in Pesci. Anche se ora la vostra attenzione è rivolta alla vita pratica.

Acquario

Dovrete controllarvi per evitare di essere scontrosi e rispondere alle provocazioni del partner. La Luna è dalla vostra parte. Naturalmente, una relazione dominata dalla noia sarà più difficile.

Pesci

Il cielo è splendido oggi sul fronte dell’amore. Solo le coppie che hanno chiuso possono correre dei rischi. I single potrebbero fare un incontro speciale nelle prossime 48 ore.