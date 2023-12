Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 19 dicembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Cari Ariete, una giornata positiva grazie a Venere che non è più opposta. A partire già da questa sera vi sentirete molto meglio, sarete più positivi ed energici. Approfittatene per dimostrare il vostro affetto nei confronti della persona a voi cara.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi attraverserete una fase un po’ moscia che vi sorprenderà nel pomeriggio, quando sarete più stanchi, cercate di non farvi prendere dal nervosismo, controllate bene le parole ed evitate ulteriori discussioni, soprattutto con il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata positiva, soprattutto in amore, favorite le riappacificazioni e i chiarimenti se di recente vi eravate azzuffati con qualcuno, evitate di issare muri se volete bene a qualcuno, il muso non vi porterà lontano.

Cancro

Cari Cancro, per voi sarà un giorno piacevole, arriva una buona occasione e un’ottima idea che porterà cambiamenti nella vostra vita, riuscirete ad avere la soluzione ideale al vostro problema, siate più ottimisti, a breve inizierà una fase ancora più bella per cui non perdete il vostro entusiasmo.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sarà una giornata un po’ agitata e nervosa, siete un po’ sottotono in questo periodo, potreste avvertite una certa pressione dovuta a nuove realtà che state vivendo, lo stress vi allontana anche dall’amore, eppure dovreste ritagliare un po’ di spazio per il vostro partner.

Vergine

Cari Vergine, avete qualche problema finanziario ancora da risolvere, siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare e questo vi rende molto suscettibili. Rischiate di litigare con il partner inutilmente. Non ne vale proprio la pena, perché non c’è nulla di cui lamentarvi o di cui temere nel rapporto.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi sarà una giornata positiva e potrete dedicarvi a maggiore relax e divertimento, non pensate più ai problemi avuti in passato, provate a godervi il momento, anche se non potete concedervi molto – né viaggi o gite fuori porta – trovate quello di cui avete bisogno tra le braccia dei cari che potete abbracciare. L’amore non subisce grossi scossoni in questo periodo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata piacevole, i pianeti sono dalla vostra parte e fanno crescere la passione, approfittatene per organizzare qualcosa di bello per la persona che amate, anche per farvi perdonare di alcune dimenticanze del passato.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle parlano di cambiamenti in corso, soprattutto in campo professionale, non potete tirarvi indietro proprio adesso, non abbiate timore, arrivano successi. Potrebbe anche trattarsi di un cambio città o qualcosa di diverso rispetto al passato. L’amore anche procede bene, non avete pianeti opposti.

Capricorno

Cari Capricorno, sarà una giornata positiva, vi sentite forti e tranquilli, anche se non tutto quello che vedete è di vostro gradimento. Potreste recuperare terreno anche in amore, riavvicinandovi a qualcuno chiarendo quello che avevate lasciato in sospeso, ma dovrete farlo senza paura di parlare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sarà una giornata sottotono, la stanchezza inizia a farsi sentire, cercate di essere vigili soprattutto in amore, prima di parlare riflettete bene

Pesci

Cari Pesci, giornata positiva in amore, cercate di dare maggiore spazio ai sentimenti, ne avete bisogno. Le stelle vi danno grande sfascino e questa potrebbe essere la vostra occasione. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.