Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 19 febbraio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, potete sempre contare su un aspetto favorevole di Venere per risvegliare il vostro desiderio d’amore, anche se la Luna è nel quadrante. La situazione di crisi che avete vissuto il mese scorso dovrebbe avervi aiutato a capire di chi potete fidarvi.

Toro

Oggi Marte, Mercurio e Venere sono in aspetto contrario. Di conseguenza, tutti i nodi verranno al pettine. Se è da un po’ che trascinate le questioni pratiche, non potete più rimandare le decisioni urgenti. Sarà più facile prendere di petto ogni situazione.

Gemelli

Oggi scaricherete lo stress accumulato negli ultimi giorni e ritroverete la creatività che vi mancava. Non torturatevi se contratti e accordi sono in ritardo; da giugno Giove sarà nel vostro segno e vi permetterà di recuperare con gli interessi.

Cancro

Non solo il disagio che avete provato all’inizio del mese sarà passato, ma nelle prossime ore sentirete tutta l’energia della Luna nel vostro segno. Il 2024 sarà infatti un anno che vi darà molto di più. I primi a rendersene conto saranno i liberi professionisti che potranno ampliare le loro entrate. Recuperate gradualmente il vostro ottimismo.

Leone

Cercate di non lasciare che la rabbia che a volte provate si trasformi in un profondo turbamento. Se da settimane discutete spesso con il vostro partner o siete in disaccordo sul lavoro, probabilmente state pensando a un cambiamento radicale con il vostro partner. Questo è un periodo di frequenti conflitti con gli altri.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, oggi vi sentirete un po’ meglio, grazie a un cambio lunare più favorevole. Il cielo vi incoraggerà a uscire di più e a incontrare persone. Da notare solo i legami con Sagittario, Pesci e Gemelli: sempre un po’ complicati e nervosi.

Bilancia

Oggi la Luna in quadrilatero di Giove può evocare ancora una volta turbolenze interiori, ma saranno solo momentanee. Vi aspettano infatti giorni a dir poco sconvolgenti. State ritrovando il coraggio che vi è mancato negli ultimi tempi.

Scorpione

Usate molta saggezza nella vita sentimentale, soprattutto se siete tentati di contraddire il partner, ma siate perspicaci e attenti. Sul fronte del lavoro, potreste dover aspettare fino a marzo prima di prendere in considerazione nuove proposte o collaborazioni professionali.

Sagittario

Oggi sarete liberi dall’opposizione della Luna, che negli ultimi giorni ha causato tensioni nervose. Potrete così recuperare anche dal punto di vista fisico, se di recente avete avvertito qualche piccolo fastidio, magari alle articolazioni.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna è in opposizione oggi e domani. Meglio rimandare appuntamenti e appuntamenti delicati a mercoledì prossimo.

Acquario

Purtroppo potreste dover affrontare ancora qualche piccola controversia: in fondo siete il re dei “bastian contrari”. Inoltre, state attraversando una fase cruciale di trasformazione e probabilmente sentirete il bisogno di cambiare gruppo, ruolo e società. È normale essere polemici in questo periodo. Procedete con fiducia.

Pesci

Oggi c’è una splendida luna che illumina la vostra vita sentimentale. Approfittatene per riportare più serenità in famiglia, soprattutto se avete avuto un’accesa discussione nelle ultime ore. Sul lavoro, è probabile che nuove idee prendano vita a partire dalla fine di febbraio.