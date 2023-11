Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 19 novembre 2023, secondo le stelle per i segni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Questo cielo porta tensioni che domani spariranno, quindi la prima cosa che devo chiedere è di non affaticarsi troppo; in questi giorni il fisico è sottoposto a stress, inevitabile che si torni a casa stanchi, penso in particolare a chi ha un’attività che non si svolge dietro a una scrivania. L’amore ha bisogno di più tempo per essere vissuto in maniera interessante, in questi ultimi giorni ci sono stati momenti difficili o solo troppe distrazioni, non bisogna dare per scontato nulla, almeno fino agli inizi di novembre.

Toro

Questa giornata di sabato permette un recupero e visto che ieri sei stato un po’ giù di corda converrebbe recuperare un po’ di tranquillità a livello sentimentale; non tutti hanno vissuto un ottobre facile per le relazioni, c’è persino chi è dall’estate che affronta preoccupazioni. Fatto sta che entro domani bisognerebbe capire se in famiglia c’è qualcosa che non va; bisogna stare attenti, il lavoro è supportato da Giove nel segno e se di recente ci sono stati problemi per un progetto direi di puntare sulla giornata di domani.

Gemelli

C’è tutto il tempo in questo sabato per prepararsi a una domenica interessante, utile anche per l’amore. Chi ha una storia in crisi deve capire se vale la pena continuare oppure no. Ecco un cielo valido per liberare la mente da qualche preoccupazione, chi è troppo preso dal lavoro con Mercurio in opposizione deve fermarsi se può; bene liberare la mente. Entro una decina di giorni è opportuno rivedere alcuni conti soprattutto se sono rimasti in sospeso.

Cancro

Questo fine settimana parte in maniera agitata, abbiamo una Luna contraria e Venere in aspetto nervoso, nel pomeriggio migliora l’umore e la giornata di domenica sarà interessante; non vorrei che alcuni rapporti sentimentali sbandassero solo per qualche strano dubbio, per gelosia, senza che ci sia nulla di concreto su cui alimentare un sospetto. Per quanto riguarda l’amore avremo stelle importanti a dicembre, tutti quelli che hanno problemi farebbero bene a rimandare discussioni che potrebbero essere più facili da gestire tra poche settimane.

Leone

Ecco un oroscopo importante che porta verso un successo personale, se stai affrontando una sfida è più facile vincere o toglierti un sassolino dalla scarpa. Potresti prenderti una soddisfazione contro chi ha cercato di fermarti in maniera non corretta, potresti ancora oggi essere innervosito per alcune valutazioni che non ritieni giuste. Ecco perché la voglia di combattere e di emergere raddoppia. Un cielo che comporta un miglioramento, come se dovessi rivalerti di un torto subìto; sappiamo che negli ultimi mesi ci sono stati problemi tra soci o per questioni di danaro.

Riponi le tue migliori aspettative in amore, in questi giorni puoi dire la tua!

Vergine

C’è bisogno di due giorni di totale relax, è importante ogni tanto fermarsi; poi ora c’è Mercurio dissonante, un pianeta veloce che porta a fare riflessioni altrettanto rapide sulle questioni di tutti i giorni.

Per te che di solito prima di fare una scelta prendi tempo, il fatto di dover affrontare troppe situazioni in contemporanea può essere un problema, e hai paura ti sfugga qualcosa. Ci sono momenti in cui vorresti mollare tutto e altri in cui ti rendi conto che questo non è possibile; addirittura più cerchi di liberarti di un peso e più arrivano ulteriori impegni. Un po’ di serenità ci vorrebbe, recuperare l’amore è importante. L’opposizione di Saturno continuerà nei primi mesi del 2024 e sarà utile per capire cosa è importante fare e a cosa rinunciare.

Bilancia

Giorno stancante, raccomando di tenere sotto controllo questioni riguardanti il denaro o vecchi contenziosi con ex; domani va meglio. Novembre propone un recupero e se paragono questo mese con gli ultimi che hai trascorso ti trovo più in forma. Hai superato un momento di difficoltà! Venere nel segno rappresenta l’amore e porta fascino, quindi le persone che ti stanno attorno notano di più la tua presenza, in questo periodo puoi fare richieste importanti.

Scorpione

Ti trovo affaticato, forse avresti bisogno di aiuto per riuscire a fare tutto quello che desideri. Anticipa i tempi, se devi affrontare una persona e ci sono stati problemi cerca di risolvere oggi o domani. Il successo è garantito, Saturno è in ottimo aspetto e quelli che hanno cambiato ruolo, sede o da poco fanno cose diverse dal passato sono meno in ansia, stanchi ma contenti per ciò che sta capitando di nuovo, e così molti si renderanno conto che ci sono ancora ottime carte da giocare. La Luna può incidere sull’andamento della giornata. Oggi è favorevole, domani sarà più ostile. Un’amicizia amorosa può diventare qualcosa di più entro il mese di dicembre. Consiglio ai cuori solitari di guardarsi attorno!

Sagittario

Ti senti confuso, tante idee in mente e riflessioni da fare in merito al lavoro e ai sentimenti; questo è un periodo intrigante, da un certo punto di vista anche stimolante, ed ecco perché devi stare attento a tutto quello che fai. Mercurio nel segno porta tanti stimoli, quando ci sono troppe questioni da risolvere e progetti da avviare è probabile ci siano momenti di difficoltà o di agitazione. Se una passione ti convince e pensi che una persona sia giusta per te, vuoi recuperare un sentimento, sappi che domani avrai stelle ottime.

Capricorno

Ci avviciniamo a un fine settimana importante, la Luna tocca il segno, le persone che vogliono chiedere qualcosa di più al partner possono parlare con chiarezza; tra oggi e domani si può fare una riflessione attenta sul tema amore. Bene ricordare che nella vita sentimentale ci sono piccoli problemi da risolvere, Venere contraria per le coppie che hanno discusso molto negli ultimi mesi è un ostacolo, bene capire da che parte andare. Il destino offre un’occasione per fine anno, una novità può coinvolgere i cuori solitari che per troppo tempo sono rimasti confusi o indecisi. Il tema della convivenza e della casa è rilevante ma nel corso degli ultimi tempi alcune situazioni non si sono sviluppate come previsto oppure ci sono ritardi in corso.

Acquario

Cari acquario, le stelle di oggi parlano di nuovi incontri quindi lasciatevi andare. Sul lavoro meglio essere più diplomatici.

Pesci

Bando alle malinconie, ecco un cielo importante, permette di dedicare più tempo al lavoro, Giove e Saturno a favore segnano nuovi obiettivi da raggiungere. C’è come un ritorno al passato e per alcuni

addirittura la possibilità di recuperare situazioni che erano state abbandonate tempo fa. I sentimenti premiano, più ci avviciniamo al mese di dicembre e maggiori saranno le prospettive in termini sentimentali.

Il lavoro conta e ancora di più la famiglia, chi ha riservato troppo tempo alle questioni di carattere pratico ora fa marcia indietro, capisce quanto sia indispensabile avere al proprio fianco la persona giusta.

Il settore amicizie è rafforzato, domani sarà possibile coltivare una speranza in più che riguarda proprio i valori del cuore. II 2024 si aprirà con Giove e Saturno favorevoli, così la prima parte del nuovo anno sarà di crescita